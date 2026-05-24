Formula 1, Panis esalta Antonelli: “Può diventare una leggenda come Senna o Schumacher”

L’ex pilota di Formula 1 Olivier Panis incorona Kimi Antonelli e vede nel giovane talento italiano un futuro da campione del mondo. Il vincitore del GP di Monaco 1996 ha paragonato il pilota Mercedes a leggende come Ayrton Senna e Michael Schumacher.

Kimi Antonelli continua a raccogliere consensi nel paddock della Formula 1. A spendere parole importanti per il giovane talento italiano è stato l’ex pilota francese Olivier Panis, vincitore del Gran Premio di Monaco del 1996.

Secondo Panis, Antonelli ha tutte le qualità per diventare uno dei grandi protagonisti della Formula 1 del futuro, fino ad avvicinarsi a nomi leggendari come Ayrton Senna e Michael Schumacher.

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Panis: “Antonelli è il migliore in questo momento”

“Kimi Antonelli può diventare una leggenda al pari di Ayrton Senna o Michael Schumacher? Difficile dire di no”, ha dichiarato Panis.

“Quello che ha realizzato ad oggi è incredibile. A 18 o 19 anni, è molto veloce, ha grande talento, in questo momento è il migliore. Io credo che possa diventare Campione del Mondo”.

Le parole dell’ex pilota francese sono arrivate in occasione del lancio della linea di bracciali X Monaco Gran Prix Signature Limited Edition di Mongrip.

Panis ricorda Monaco e promuove Verstappen

Panis ha poi ricordato il successo conquistato nel Principato nel 1996, uno dei momenti più iconici della sua carriera.

“Quello è stato davvero un momento fantastico. Vincere a Montecarlo è qualcosa di eccezionale”.

Infine, un pensiero anche per Max Verstappen: “Tra i piloti di oggi sarebbe stato perfetto anche ai miei tempi. Ogni macchina che gli danno da guidare, lui riesce a farla andare sempre veloce”.