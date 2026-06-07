F1 Monaco, gara sospesa con Antonelli leader: bandiera rossa a dieci giri dalla fine, Leclerc furioso

Colpo di scena nel Gran Premio di Monaco. La corsa è stata interrotta a dieci giri dal termine per un problema al manto stradale alla curva Anthony Noghes. Al momento dello stop era Kimi Antonelli a guidare il gruppo davanti a Lewis Hamilton, mentre Charles Leclerc era già fuori gara dopo un incidente alla Rascasse e un duro sfogo via radio contro il muretto Ferrari.

Bandiera rossa nel finale del GP di Monaco

Finale caotico nel Gran Premio di Monaco 2026. I commissari di gara hanno esposto la bandiera rossa quando mancavano dieci giri alla conclusione della corsa, fermando tutte le vetture per motivi di sicurezza.

La decisione è stata presa a causa del deterioramento dell’asfalto alla curva Anthony Noghes, l’ultima del circuito cittadino di Monte-Carlo. Secondo quanto rilevato dai commissari, si è formato una sorta di avvallamento nel manto stradale che ha richiesto un intervento immediato degli addetti.

Le operazioni si sono rese necessarie anche per la rimozione di detriti e residui di pneumatici dopo gli incidenti che avevano coinvolto Lance Stroll e Charles Leclerc.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Antonelli davanti a tutti al momento dello stop

Al momento dell’interruzione della gara era Kimi Antonelli a comandare la corsa con la Mercedes.

Alle sue spalle si trovava la Ferrari di Lewis Hamilton, staccata di 1.409 secondi, mentre il terzo posto era occupato dalla Red Bull di Isack Hadjar.

Classifica al momento della bandiera rossa

Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) +1.409 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +2.795 George Russell (Mercedes) +5.165 Pierre Gasly (Alpine) +13.929 Oscar Piastri (McLaren) +17.506 Liam Lawson (Racing Bulls) +22.829 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +1 giro Alexander Albon (Williams) +1 giro Carlos Sainz (Williams) +1 giro Esteban Ocon (Haas) +1 giro Nico Hulkenberg (Audi) +1 giro Franco Colapinto (Alpine) +1 giro Fernando Alonso (Aston Martin) +1 giro Sergio Perez (Cadillac) +1 giro Gabriel Bortoleto (Audi) +1 giro

Leclerc contro il muretto Ferrari

La giornata di Charles Leclerc si è invece conclusa anzitempo contro le barriere della Rascasse.

Prima del ritiro, il monegasco aveva manifestato tutta la propria frustrazione via radio nei confronti della strategia Ferrari. A poco più di dieci giri dalla conclusione era stato richiamato ai box contemporaneamente al compagno di squadra Lewis Hamilton.

L’inglese doveva però scontare una penalità di cinque secondi e questo ha costretto Leclerc a perdere tempo dietro al compagno.

“So che dobbiamo migliorare, ma ca**o, perché non mi avete lasciato in pista?”, ha protestato il ferrarista via radio. “Perché sono rientrato ai box? Non capisco nemmeno la vostra risposta”.

Dopo l’incidente, il monegasco ha poi attribuito parte delle responsabilità ai problemi ai freni della sua SF-26.

Ripartenza prevista alle 17.12

La direzione gara ha comunicato la ripresa del Gran Premio alle ore 17.12.

Prima del nuovo via verranno effettuati alcuni giri dietro la Safety Car per consentire ai piloti di riallinearsi correttamente sulla griglia. Successivamente la gara ripartirà da fermi per gli ultimi giri che assegneranno il successo nel Principato.