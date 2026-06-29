Formula 1, GP Gran Bretagna a Silverstone su Sky e NOW: weekend anche con ERC e IndyCar

Da giovedì 2 a domenica 5 luglio nuovo fine settimana di motori su Sky e in streaming su NOW. La Formula 1 corre a Silverstone, l’ERC fa tappa in Italia con il Rally di Roma Capitale e l’IndyCar è di scena a Mid-Ohio.

Nuovo weekend ricco di motori su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 2 a domenica 5 luglio il programma sarà aperto dal Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, in diretta da Silverstone, ma ci sarà spazio anche per European Rally Championship, IndyCar e MotoJunior.

Il nono round del Mondiale di Formula 1 2026 sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW, con le sessioni del venerdì pomeriggio e del sabato anche in chiaro su TV8.

Formula 1, Silverstone in diretta su Sky e NOW

Il weekend di Silverstone scatterà giovedì 2 luglio alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì 3 luglio spazio all’unica sessione di prove libere del fine settimana, in programma alle 13.30, seguita alle 17.30 dalle qualifiche della Sprint Race.

Sabato 4 luglio si partirà alle 13.00 con la Sprint Race, mentre alle 17.00 andranno in scena le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica 5 luglio, alle 16.00, il via della gara.

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In pista a Silverstone anche Formula 2, Formula 3 e F1 Academy, impegnata nel quarto appuntamento stagionale.

La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da Marc Gené e Roberto Chinchero. Le analisi tecniche saranno curate da Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con Mara Sangiorgio inviata e Davide Camicioli tra studio e circuito. Nel post gara spazio a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti.

ERC, Rally di Roma Capitale su Sky Sport Max

Nel fine settimana motoristico di Sky Sport ci sarà anche l’European Rally Championship, che farà tappa in Italia con il Rally di Roma Capitale.

L’appuntamento è per domenica 5 luglio su Sky Sport Max e NOW: alle 10.00 andrà in onda la prima TV Stage, mentre alle 16.00 sarà trasmessa la seconda TV Stage.

IndyCar a Mid-Ohio e MotoJunior a Jerez

Spazio anche alla NTT IndyCar Series, impegnata nel decimo round stagionale con l’Honda Indy 200 at Mid-Ohio, sul circuito di Lexington. La gara sarà trasmessa in diretta domenica 5 luglio alle 18.45 su Sky Sport MotoGP e NOW.

A completare il weekend ci sarà il MotoJunior da Jerez: domenica 5 luglio Gara 1 alle 11.00 e Gara 2 alle 14.00, entrambe in diretta su Sky Sport MotoGP.

Per tutto il fine settimana saranno disponibili aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport, con risultati, highlights e approfondimenti.

F1, il programma del GP Gran Bretagna

Giovedì 2 luglio

Ore 14.30: Conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 3 luglio

Ore 08.40: F1 Academy Championship – Prove Libere

Ore 09.45: F3 – Prove Libere

Ore 10.55: F2 – Prove Libere

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: F3 – Qualifiche

Ore 15.50: F2 – Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live, anche su TV8

Ore 17.30: F1 – Qualifiche Sprint Race, anche su TV8

Ore 18.30: Paddock Live, anche su TV8

Ore 18.55: F1 Academy Championship – Qualifiche

Ore 19.45: Paddock Live Show

Ore 20.15: Conferenza stampa Team Principal, differita

Sabato 4 luglio

Ore 10.30: F3 – Sprint Race

Ore 12.15: Paddock Live, anche su TV8

Ore 13.00: F1 – Sprint Race, anche su TV8

Ore 14.00: Paddock Live, anche su TV8

Ore 14.40: F2 – Sprint Race, anche su TV8

Ore 16.15: Warm Up, anche su TV8

Ore 16.30: Paddock Live, anche su TV8

Ore 17.00: F1 – Qualifiche, anche su TV8

Ore 18.15: Paddock Live, anche su TV8

Ore 19.00: F1 Academy Championship – First Race

Ore 20.00: Paddock Live Show

Domenica 5 luglio

Ore 09.20: F3 – Feature Race

Ore 10.55: F1 Academy Championship – Second Race

Ore 12.10: F2 – Feature Race

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 16.00: F1 – Gara

Ore 18.00: Paddock Live Post-Gara

Ore 18.30: Debriefing

Ore 19.00: Notebook

Ore 19.15: Race Anatomy

ERC, il programma del Rally di Roma Capitale

Domenica 5 luglio

Ore 10.00: TV Stage 1

Ore 16.00: TV Stage 2

IndyCar, il programma di Mid-Ohio

Domenica 5 luglio

Ore 18.45: Indy 200 at Mid-Ohio

MotoJunior, il programma da Jerez

Domenica 5 luglio

Ore 11.00: Gara 1

Ore 14.00: Gara 2