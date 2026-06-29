Formula 1, GP Gran Bretagna a Silverstone su Sky e NOW: weekend anche con ERC e IndyCar

Da giovedì 2 a domenica 5 luglio nuovo fine settimana di motori su Sky e in streaming su NOW. La Formula 1 corre a Silverstone, l’ERC fa tappa in Italia con il Rally di Roma Capitale e l’IndyCar è di scena a Mid-Ohio.
Nuovo weekend ricco di motori su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 2 a domenica 5 luglio il programma sarà aperto dal Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1, in diretta da Silverstone, ma ci sarà spazio anche per European Rally Championship, IndyCar e MotoJunior.
Il nono round del Mondiale di Formula 1 2026 sarà trasmesso su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e NOW, con le sessioni del venerdì pomeriggio e del sabato anche in chiaro su TV8.
Formula 1, Silverstone in diretta su Sky e NOW
Il weekend di Silverstone scatterà giovedì 2 luglio alle 14.30 con la conferenza stampa piloti. Venerdì 3 luglio spazio all’unica sessione di prove libere del fine settimana, in programma alle 13.30, seguita alle 17.30 dalle qualifiche della Sprint Race.
Sabato 4 luglio si partirà alle 13.00 con la Sprint Race, mentre alle 17.00 andranno in scena le qualifiche che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio. Domenica 5 luglio, alle 16.00, il via della gara.
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In pista a Silverstone anche Formula 2, Formula 3 e F1 Academy, impegnata nel quarto appuntamento stagionale.
La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da Marc Gené e Roberto Chinchero. Le analisi tecniche saranno curate da Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria, con Mara Sangiorgio inviata e Davide Camicioli tra studio e circuito. Nel post gara spazio a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti.
ERC, Rally di Roma Capitale su Sky Sport Max
Nel fine settimana motoristico di Sky Sport ci sarà anche l’European Rally Championship, che farà tappa in Italia con il Rally di Roma Capitale.
L’appuntamento è per domenica 5 luglio su Sky Sport Max e NOW: alle 10.00 andrà in onda la prima TV Stage, mentre alle 16.00 sarà trasmessa la seconda TV Stage.
IndyCar a Mid-Ohio e MotoJunior a Jerez
Spazio anche alla NTT IndyCar Series, impegnata nel decimo round stagionale con l’Honda Indy 200 at Mid-Ohio, sul circuito di Lexington. La gara sarà trasmessa in diretta domenica 5 luglio alle 18.45 su Sky Sport MotoGP e NOW.
A completare il weekend ci sarà il MotoJunior da Jerez: domenica 5 luglio Gara 1 alle 11.00 e Gara 2 alle 14.00, entrambe in diretta su Sky Sport MotoGP.
Per tutto il fine settimana saranno disponibili aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport, con risultati, highlights e approfondimenti.
F1, il programma del GP Gran Bretagna
Giovedì 2 luglio
Ore 14.30: Conferenza stampa piloti
Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk
Venerdì 3 luglio
Ore 08.40: F1 Academy Championship – Prove Libere
Ore 09.45: F3 – Prove Libere
Ore 10.55: F2 – Prove Libere
Ore 13.15: Paddock Live
Ore 13.30: F1 – Prove Libere 1
Ore 14.30: Paddock Live
Ore 14.55: F3 – Qualifiche
Ore 15.50: F2 – Qualifiche
Ore 16.45: Paddock Live, anche su TV8
Ore 17.30: F1 – Qualifiche Sprint Race, anche su TV8
Ore 18.30: Paddock Live, anche su TV8
Ore 18.55: F1 Academy Championship – Qualifiche
Ore 19.45: Paddock Live Show
Ore 20.15: Conferenza stampa Team Principal, differita
Sabato 4 luglio
Ore 10.30: F3 – Sprint Race
Ore 12.15: Paddock Live, anche su TV8
Ore 13.00: F1 – Sprint Race, anche su TV8
Ore 14.00: Paddock Live, anche su TV8
Ore 14.40: F2 – Sprint Race, anche su TV8
Ore 16.15: Warm Up, anche su TV8
Ore 16.30: Paddock Live, anche su TV8
Ore 17.00: F1 – Qualifiche, anche su TV8
Ore 18.15: Paddock Live, anche su TV8
Ore 19.00: F1 Academy Championship – First Race
Ore 20.00: Paddock Live Show
Domenica 5 luglio
Ore 09.20: F3 – Feature Race
Ore 10.55: F1 Academy Championship – Second Race
Ore 12.10: F2 – Feature Race
Ore 14.30: Paddock Live
Ore 16.00: F1 – Gara
Ore 18.00: Paddock Live Post-Gara
Ore 18.30: Debriefing
Ore 19.00: Notebook
Ore 19.15: Race Anatomy
ERC, il programma del Rally di Roma Capitale
Domenica 5 luglio
Ore 10.00: TV Stage 1
Ore 16.00: TV Stage 2
IndyCar, il programma di Mid-Ohio
Domenica 5 luglio
Ore 18.45: Indy 200 at Mid-Ohio
MotoJunior, il programma da Jerez
Domenica 5 luglio
Ore 11.00: Gara 1
Ore 14.00: Gara 2