Formula 1, GP Austria: Antonelli il più veloce nelle prime libere, Russell secondo

Kimi Antonelli chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere del GP d’Austria di Formula 1. Doppietta Mercedes con George Russell a 40 millesimi, terzo Oscar Piastri.

Kimi Antonelli firma il miglior tempo nelle prime prove libere del GP d’Austria di Formula 1. Il pilota della Mercedes, leader del Mondiale, ha chiuso la sessione con il crono di 1’07”796, mettendosi davanti a tutti.

Alle sue spalle il compagno di squadra George Russell, secondo per appena 40 millesimi, a conferma di una Mercedes subito protagonista nella prima uscita del weekend.

Mercedes davanti nelle FP1 del GP Austria

La sessione si è chiusa con una doppietta Mercedes. Antonelli ha preceduto Russell, mentre il terzo tempo è stato ottenuto dalla McLaren di Oscar Piastri, staccato di +0.117.

Quarto posto per Max Verstappen con la Red Bull, a +0.281 dalla vetta.

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Hamilton quinto con la Ferrari

Quinto tempo per Lewis Hamilton al volante della Ferrari, con un ritardo di +0.665 rispetto ad Antonelli.

A completare la top 10 sono stati Arvid Lindblad con la Racing Bulls, Lando Norris con la McLaren, Franco Colapinto con l’Alpine, Dino Begovic con la Ferrari e Oliver Bearman con la Haas.

Formula 1 GP Austria, top 10 prime libere