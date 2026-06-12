Formula 1, cambia il podio del GP di Montecarlo: Gasly riottiene il terzo posto dopo il ricorso Alpine

La FIA accoglie il ricorso della scuderia francese e annulla le due penalità inflitte a Pierre Gasly. Modificati l’ordine d’arrivo del Gran Premio di Montecarlo e le classifiche iridate Piloti e Costruttori.

A quasi una settimana dalla conclusione del Gran Premio di Montecarlo, la FIA ha modificato il risultato ufficiale della gara. Pierre Gasly torna infatti sul podio dopo che sono state annullate le due penalità da cinque secondi ricevute durante la corsa per eccesso di velocità in pit-lane.

La decisione è arrivata in seguito al ricorso presentato dall’Alpine, accolto dalla Federazione, che ha così restituito al pilota francese il terzo posto conquistato in pista.

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Gasly torna sul podio, Hadjar scivola quarto

Con la revisione del risultato, Pierre Gasly recupera la terza posizione alle spalle di Kimi Antonelli e Lewis Hamilton.

A perdere il posto sul podio è invece Isack Hadjar, che scende al quarto posto nella classifica finale del Gran Premio.

Il nuovo ordine d’arrivo del GP di Montecarlo

Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Pierre Gasly (Alpine) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Liam Lawson (Racing Bulls) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Audi) George Russell (Mercedes) Nico Hulkenberg (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Sergio Perez (Cadillac)

La nuova classifica del Mondiale Piloti

La modifica del risultato produce effetti anche sulla graduatoria iridata.

Kimi Antonelli – 156 punti Lewis Hamilton – 90 George Russell – 88 Charles Leclerc – 75 Oscar Piastri – 58 Lando Norris – 58 Max Verstappen – 43 Pierre Gasly – 35 Isack Hadjar – 26 Liam Lawson – 24 Oliver Bearman – 18 Franco Colapinto – 15 Arvid Lindblad – 11 Carlos Sainz – 6 Alex Albon – 5 Esteban Ocon – 3 Gabriel Bortoleto – 2 Fernando Alonso – 1

Costruttori, Alpine guadagna terreno

Anche la classifica Costruttori viene aggiornata dopo la revisione del risultato di Montecarlo.

Mercedes – 244 punti Ferrari – 165 McLaren – 116 Red Bull – 69 Alpine – 50 Racing Bulls – 35 Haas – 21 Williams – 11 Audi – 2 Aston Martin – 1 Cadillac – 0

La decisione della FIA restituisce dunque punti preziosi ad Alpine e a Pierre Gasly, modificando sia il podio del Gran Premio di Montecarlo sia gli equilibri delle classifiche iridate.