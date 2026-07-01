Formula 1, Ferrari verso Silverstone. Vasseur: “Ogni dettaglio farà la differenza”

Il team principal della Ferrari presenta il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna: “Silverstone è una pista iconica e una sfida diversa rispetto all’Austria. Con il formato Sprint sarà fondamentale partire subito bene”.

La Ferrari guarda al Gran Premio di Gran Bretagna con l’obiettivo di voltare pagina dopo il weekend in Austria e di affrontare al meglio una delle piste più prestigiose del calendario di Formula 1.

Alla vigilia dell’appuntamento di Silverstone, il team principal Fred Vasseur ha sottolineato l’importanza di arrivare preparati su un tracciato storico, tecnico e sempre molto selettivo.

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Ferrari, Vasseur presenta il GP di Gran Bretagna

“Silverstone è uno dei circuiti più iconici del campionato e rappresenta una sfida molto diversa rispetto all’Austria”, ha dichiarato Vasseur in vista del fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna.

Il team principal della Ferrari ha spiegato che la squadra ha lavorato sull’analisi della gara di Spielberg, individuando gli aspetti su cui intervenire per migliorare il rendimento.

“Arriviamo a questo weekend dopo aver analizzato attentamente la gara di Spielberg e identificato alcune aree di miglioramento. Sappiamo che il livello della competizione sarà come sempre estremamente alto e che ogni dettaglio farà la differenza”, ha aggiunto.

A Silverstone weekend con formato Sprint

Il fine settimana britannico sarà condizionato anche dal formato Sprint, che riduce il tempo a disposizione per mettere a punto la monoposto prima delle sessioni competitive.

“Come al solito con il formato Sprint avremo una sola sessione di prove libere prima di entrare in una sessione competitiva, quindi sarà fondamentale partire da subito col piede giusto”, ha sottolineato Vasseur.

Per la Ferrari sarà dunque importante trovare rapidamente il giusto equilibrio della vettura, su un circuito che richiede efficienza aerodinamica, stabilità nei curvoni veloci e grande precisione nella gestione degli pneumatici.

Hamilton e l’atmosfera speciale di Silverstone

Vasseur ha poi evidenziato il valore particolare del weekend per Lewis Hamilton, atteso dal pubblico di casa in uno degli appuntamenti più sentiti della stagione.

“Per Lewis questa è una gara speciale e sappiamo quanto sostegno riceverà dai tifosi britannici. Silverstone offre sempre un’atmosfera straordinaria e non vediamo l’ora di scendere in pista”, ha concluso il team principal della Ferrari.