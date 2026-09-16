Europa League in chiaro su TV8: Besiktas-Marsiglia live giovedì sera

Giovedì 17 settembre alle 21 la sfida tra Besiktas e Olympique Marsiglia. Dalle 20.20 prepartita con TV8 Football Night, poi highlights del turno dalle 23.
La UEFA Europa League 2026/27 parte anche in chiaro su TV8. Dopo il debutto della Champions League della scorsa settimana, giovedì 17 settembre il canale trasmetterà in diretta Besiktas-Olympique Marsiglia, con calcio d’inizio alle 21.
TV8 proporrà una partita per turno delle competizioni europee per club, confermandosi il riferimento in chiaro del digitale terrestre per questo tipo di appuntamenti.
Besiktas-Marsiglia in diretta alle 21
Il primo appuntamento con l’Europa League sarà quindi la sfida tra Besiktas e Olympique Marsiglia, due squadre di grande tradizione europea.
Il match sarà trasmesso giovedì 17 settembre alle 21 su TV8.
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TV8 Football Night dalle 20.20
La serata inizierà già alle 20.20 con TV8 Football Night, lo studio prepartita condotto da Leo Di Bello e Sarah Castellana.
In studio con loro ci saranno Gianluca Zambrotta, Michele Padovano, Stefano De Grandis e Massimo Caputi.
Postpartita e highlights dalle 23
Al termine dell’incontro spazio al postpartita con interviste, commenti e approfondimenti.
Dalle 23 saranno inoltre proposti in chiaro gli highlights delle partite di Europa League disputate nel turno, con particolare attenzione agli incontri delle squadre italiane.