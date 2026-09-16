Mondiali canoa polo 2026, Italia ko all’esordio: la Polonia vince 4-3

Partenza in salita per le azzurre a Duisburg: avanti 2-1 all’intervallo grazie alla doppietta di Buonvenga, l’Italia viene rimontata nella ripresa e cede nel finale.

Comincia con una sconfitta il cammino dell’Italia femminile ai Mondiali 2026 di canoa polo a Duisburg. Nella prima giornata del Girone C, le azzurre sono state battute 4-3 dalla Polonia al termine di una partita equilibrata e risolta soltanto nei minuti conclusivi.

L’Italia era riuscita a ribaltare lo svantaggio iniziale e a chiudere il primo tempo avanti 2-1, ma nella ripresa le polacche hanno effettuato il controsorpasso prima del gol decisivo di Hanna Sojka.

Buonvenga ribalta la Polonia nel primo tempo

La Polonia parte meglio e sblocca il risultato dopo 2’58” con Hanna Sojka.

La risposta azzurra arriva però rapidamente grazie a Giulia Buonvenga. Al 4’54” firma il pareggio, quindi al 7’00” trova anche la rete del sorpasso completando la propria doppietta.

L’Italia va così al riposo in vantaggio per 2-1.

La Polonia rimonta, Fanni pareggia ma Sojka decide il match

Nella seconda frazione cambia nuovamente l’inerzia dell’incontro. Dominika Sojka realizza il 2-2 a 13’56”, mentre due minuti più tardi Nadia Watkowska porta la Polonia avanti sul 3-2.

Le azzurre riescono ancora una volta a reagire: al 16’45” Claudia Fanni trova il gol del 3-3 e riapre completamente la sfida.

Il nuovo equilibrio dura però meno di un minuto. A 17’26” Hanna Sojka firma la sua seconda rete personale e il definitivo 4-3 che consegna alla Polonia la vittoria.

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Girone C, vincono anche Svizzera e Germania

Negli altri incontri del raggruppamento, la Svizzera ha superato la Svezia per 3-2, mentre la Germania padrona di casa ha iniziato il proprio Mondiale con un netto 14-0 sulla Malesia.

Per l’Italia arriva dunque un primo stop dopo una gara giocata punto a punto, con le azzurre chiamate ora a reagire nelle prossime sfide del girone per proseguire il proprio percorso nella rassegna iridata.