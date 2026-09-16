WNBA, Matilde Villa firma con le Atlanta Dream: contratto di sviluppo e chance verso il 2027

La guardia azzurra, scelta al Draft 2024 con la numero 32, entra nei programmi della franchigia dopo l’ottimo Mondiale. Potrà essere utilizzata già in regular season, ma non nei playoff.
Matilde Villa corona il suo ottimo Mondiale con l’ingresso in WNBA. Le Atlanta Dream hanno annunciato la firma della giocatrice della Nazionale italiana con un contratto di sviluppo, un accordo che le permetterà di essere inserita da subito nel gruppo e di costruirsi una possibilità concreta in vista della stagione 2027.
Villa diventa così un’altra italiana nel massimo campionato statunitense dopo Cecilia Zandalasini e Costanza Verona.
Matilde Villa alle Atlanta Dream
La guardia azzurra era già entrata nei radar di Atlanta nel Draft WNBA 2024, quando le Dream l’avevano selezionata con la 32ª scelta assoluta.
Ora arriva il passaggio successivo. Il Developmental Contract, la stessa tipologia di accordo sottoscritta da Costanza Verona con le Dallas Wings, consentirà a Villa di essere utilizzata in alcune partite della regular season.
Con questo tipo di contratto, invece, non potrà essere schierata nei playoff. L’operazione guarda soprattutto alla prossima stagione e alla possibilità di trasformare il rapporto con la franchigia in qualcosa di più stabile.
Atlanta può garantirsi i diritti esclusivi per il 2027
Nel mese di gennaio le Dream potranno presentare a Villa una qualifying offer e farla diventare una Reserved Player, assicurandosi così i diritti esclusivi di negoziazione con la giocatrice per un eventuale nuovo accordo.
La firma rappresenta quindi un primo vero ingresso nei programmi WNBA per la guardia italiana, che avrà la possibilità di allenarsi quotidianamente all’interno di uno dei roster di vertice della lega.
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Un Mondiale da 10 punti di media
Villa arriva negli Stati Uniti dopo aver confermato il proprio talento con la Nazionale. Ai Mondiali ha disputato quattro partite chiuse in doppia cifra di media, con 10 punti in 25,7 minuti a gara.
Prestazioni che hanno contribuito ad attirare ulteriormente l’attenzione su una giocatrice già conosciuta dalla franchigia della Georgia fin dal Draft del 2024.
Ad Atlanta insieme a Howard, Reese e Gray
Villa entrerà in un gruppo che comprende giocatrici di primo piano come Rhyne Howard, Angel Reese e Allisha Gray.
Nel roster c’è anche Isobel Borlase, protagonista con 30 punti nella sfida tra Italia e Australia che ha determinato l’eliminazione delle azzurre dal Mondiale.
Per Villa si apre così una nuova fase della carriera: la possibilità di assaggiare subito la WNBA e, soprattutto, di guadagnarsi sul campo un posto più stabile nelle Atlanta Dream in vista del 2027.