Napoli, McTominay sarà operato per una lieve aritmia: rientro dopo la sosta

Il club azzurro ha comunicato che il centrocampista sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione PFA. Il ritorno in campo è previsto dopo la pausa per le Nazionali.

Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione PFA. A comunicarlo ufficialmente è stato il Napoli, facendo chiarezza sulle condizioni del centrocampista scozzese.

Il club ha spiegato che l’intervento si è reso necessario in seguito all’insorgenza di una lieve aritmia benigna.

Il comunicato del Napoli su McTominay

“In seguito all’insorgenza di una lieve aritmia benigna, Scott McTominay sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione (PFA)”, si legge nella nota diffusa oggi dal Napoli.

La società ha inoltre indicato già i tempi previsti per il recupero: “Il calciatore tornerà disponibile dopo la pausa per le Nazionali”.

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McTominay tornerà dopo la sosta

Il centrocampista non sarà dunque a disposizione nell’immediato e sfrutterà la pausa per sottoporsi all’intervento e completare il percorso necessario prima del ritorno in squadra.

Il Napoli conta di riavere McTominay a disposizione alla ripresa dell’attività dopo gli impegni delle Nazionali, come indicato nello stesso comunicato ufficiale.

La nota del club chiarisce così definitivamente la natura del problema che aveva condizionato negli ultimi giorni il lavoro dello scozzese.