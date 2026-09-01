Sky Sport, weekend di motori: Formula 1 a Monza, SBK, IndyCar e WEC in diretta

Da mercoledì 2 a domenica 6 settembre programmazione ricchissima su Sky e NOW: il GP d’Italia di Formula 1 in chiaro anche su TV8, poi Superbike a Magny-Cours, IndyCar a Laguna Seca, WEC ad Austin e SailGP in Spagna.

Un lungo weekend tra Formula 1, Superbike, IndyCar, WEC e vela su Sky Sport e in streaming su NOW. Da mercoledì 2 a domenica 6 settembre la Casa dello Sport propone una programmazione particolarmente ricca, con il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza come appuntamento principale e numerosi altri eventi internazionali in diretta.

Formula 1, il GP d’Italia a Monza su Sky e TV8

Il Circus arriva nel Tempio della Velocità per uno degli appuntamenti più attesi del Mondiale 2026. Il weekend del GP d’Italia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e TV8, oltre che in streaming su NOW. In pista anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup.

La settimana comincerà già mercoledì 2 settembre alle 17.45 dal Palazzo Reale di Milano con l’evento “Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%”, che vedrà protagonisti i piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton. L’appuntamento sarà disponibile su Sky Sport F1, TV8, NOW, SkySport.it e sul canale YouTube @SkySportF1.

Giovedì spazio alla conferenza stampa dei piloti, mentre venerdì inizierà l’attività in pista. Le qualifiche sono in programma sabato alle 16, mentre domenica il Gran Premio scatterà alle 15.

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Formula 1 a Monza: la programmazione completa

Mercoledì 2 settembre

Ore 17.45: Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%

Giovedì 3 settembre

Ore 13.30: Conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 4 settembre

Ore 8.30: F3 – Prove Libere

Ore 9.55: F2 – Prove Libere

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.55: F3 – Qualifiche

Ore 14.50: F2 – Qualifiche

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 – Prove Libere 2

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.25: Porsche Supercup – Prove Libere

Ore 18.30: Paddock Live Show

Ore 19: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 5 settembre

Ore 9.25: F3 – Sprint Race

Ore 10.45: Porsche Supercup – Qualifiche

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live Qualifiche

Ore 16: F1 – Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.45: Paddock Live Show

Domenica 6 settembre

Ore 8.10: F3 – Feature Race

Ore 9.40: F2 – Feature Race

Ore 11.40: Porsche Supercup – Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Gara

Ore 17: Paddock Live Post-Gara

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18: Notebook

Ore 18.15: Race Anatomy

La programmazione completa del fine settimana di Monza sarà disponibile sui canali Sky dedicati e su NOW.

Superbike a Magny-Cours per il Round di Francia

Nel weekend torna anche il WorldSBK, impegnato a Magny-Cours per il nono round stagionale, l’Acerbis French Round. Le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW.

Venerdì 4 settembre

Ore 10.15: SBK – Prove libere 1

Ore 14.05: WSB – Super Pole

Ore 14.55: SBK – Prove libere 2

Ore 15.55: SSP – Super Pole

Sabato 5 settembre

Ore 11.10: SBK – Super Pole

Ore 12.55: WSB – Race 1

Ore 13.55: SSP – Race 1

Ore 15.15: Pre SBK

Ore 15.30: SBK – Race 1

Ore 15.55: Post SBK

Domenica 6 settembre

Ore 10.55: Pre SBK

Ore 11.10: SBK – Super Pole Race

Ore 11.25: Post SBK

Ore 12.55: SSP – Race 2

Ore 13.45: Pre SBK

Ore 14: SBK – Race 2

Ore 14.25: Post SBK

Ore 15.10: WSB – Race 2

Il palinsesto dettagliato del Round di Francia è quello indicato da Sky per il fine settimana del 4-6 settembre.

IndyCar a Laguna Seca e WEC ad Austin

Domenica sarà una giornata particolarmente intensa anche oltreoceano. La NTT IndyCar Series farà tappa a Laguna Seca per il Grand Prix of Monterey: la gara sarà trasmessa alle 21 su Sky Sport Arena e NOW.

Spazio anche al WEC con il Lone Star Le Mans di Austin, in programma domenica dalle 19.50 su Sky Sport MotoGP e NOW.

SailGP, tappa in Spagna su Sky Sport Max

Nel palinsesto trova spazio anche la vela con lo Spain Sail Grand Prix, decimo appuntamento stagionale del SailGP. Il Day 1 sarà trasmesso sabato 5 settembre alle 13.30, mentre il Day 2 andrà in scena domenica 6 alla stessa ora. Entrambe le giornate saranno disponibili su Sky Sport Max e NOW.

Per tutto il weekend Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport garantiranno inoltre aggiornamenti, risultati, highlights e approfondimenti sui principali appuntamenti.