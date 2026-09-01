Sky Sport, weekend di motori: Formula 1 a Monza, SBK, IndyCar e WEC in diretta

Da mercoledì 2 a domenica 6 settembre programmazione ricchissima su Sky e NOW: il GP d’Italia di Formula 1 in chiaro anche su TV8, poi Superbike a Magny-Cours, IndyCar a Laguna Seca, WEC ad Austin e SailGP in Spagna.
Un lungo weekend tra Formula 1, Superbike, IndyCar, WEC e vela su Sky Sport e in streaming su NOW. Da mercoledì 2 a domenica 6 settembre la Casa dello Sport propone una programmazione particolarmente ricca, con il Gran Premio d’Italia di Formula 1 a Monza come appuntamento principale e numerosi altri eventi internazionali in diretta.
Formula 1, il GP d’Italia a Monza su Sky e TV8
Il Circus arriva nel Tempio della Velocità per uno degli appuntamenti più attesi del Mondiale 2026. Il weekend del GP d’Italia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e TV8, oltre che in streaming su NOW. In pista anche Formula 2, Formula 3 e Porsche Supercup.
La settimana comincerà già mercoledì 2 settembre alle 17.45 dal Palazzo Reale di Milano con l’evento “Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%”, che vedrà protagonisti i piloti Ferrari Charles Leclerc e Lewis Hamilton. L’appuntamento sarà disponibile su Sky Sport F1, TV8, NOW, SkySport.it e sul canale YouTube @SkySportF1.
Giovedì spazio alla conferenza stampa dei piloti, mentre venerdì inizierà l’attività in pista. Le qualifiche sono in programma sabato alle 16, mentre domenica il Gran Premio scatterà alle 15.
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Formula 1 a Monza: la programmazione completa
Mercoledì 2 settembre
Ore 17.45: Drive to Monza by Peroni Nastro Azzurro 0,0%
Giovedì 3 settembre
Ore 13.30: Conferenza stampa piloti
Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk
Venerdì 4 settembre
Ore 8.30: F3 – Prove Libere
Ore 9.55: F2 – Prove Libere
Ore 12: Paddock Live
Ore 12.30: F1 – Prove Libere 1
Ore 13.30: Paddock Live
Ore 13.55: F3 – Qualifiche
Ore 14.50: F2 – Qualifiche
Ore 15.30: Paddock Live
Ore 16: F1 – Prove Libere 2
Ore 17: Paddock Live
Ore 17.25: Porsche Supercup – Prove Libere
Ore 18.30: Paddock Live Show
Ore 19: Conferenza stampa Team Principal (differita)
Sabato 5 settembre
Ore 9.25: F3 – Sprint Race
Ore 10.45: Porsche Supercup – Qualifiche
Ore 12: Paddock Live
Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3
Ore 13.30: Paddock Live
Ore 14.10: F2 – Sprint Race
Ore 15.15: Warm Up
Ore 15.30: Paddock Live Qualifiche
Ore 16: F1 – Qualifiche
Ore 17.15: Paddock Live
Ore 17.45: Paddock Live Show
Domenica 6 settembre
Ore 8.10: F3 – Feature Race
Ore 9.40: F2 – Feature Race
Ore 11.40: Porsche Supercup – Gara
Ore 13.30: Paddock Live
Ore 15: F1 – Gara
Ore 17: Paddock Live Post-Gara
Ore 17.30: Debriefing
Ore 18: Notebook
Ore 18.15: Race Anatomy
La programmazione completa del fine settimana di Monza sarà disponibile sui canali Sky dedicati e su NOW.
Superbike a Magny-Cours per il Round di Francia
Nel weekend torna anche il WorldSBK, impegnato a Magny-Cours per il nono round stagionale, l’Acerbis French Round. Le sessioni saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e NOW.
Venerdì 4 settembre
Ore 10.15: SBK – Prove libere 1
Ore 14.05: WSB – Super Pole
Ore 14.55: SBK – Prove libere 2
Ore 15.55: SSP – Super Pole
Sabato 5 settembre
Ore 11.10: SBK – Super Pole
Ore 12.55: WSB – Race 1
Ore 13.55: SSP – Race 1
Ore 15.15: Pre SBK
Ore 15.30: SBK – Race 1
Ore 15.55: Post SBK
Domenica 6 settembre
Ore 10.55: Pre SBK
Ore 11.10: SBK – Super Pole Race
Ore 11.25: Post SBK
Ore 12.55: SSP – Race 2
Ore 13.45: Pre SBK
Ore 14: SBK – Race 2
Ore 14.25: Post SBK
Ore 15.10: WSB – Race 2
Il palinsesto dettagliato del Round di Francia è quello indicato da Sky per il fine settimana del 4-6 settembre.
IndyCar a Laguna Seca e WEC ad Austin
Domenica sarà una giornata particolarmente intensa anche oltreoceano. La NTT IndyCar Series farà tappa a Laguna Seca per il Grand Prix of Monterey: la gara sarà trasmessa alle 21 su Sky Sport Arena e NOW.
Spazio anche al WEC con il Lone Star Le Mans di Austin, in programma domenica dalle 19.50 su Sky Sport MotoGP e NOW.
SailGP, tappa in Spagna su Sky Sport Max
Nel palinsesto trova spazio anche la vela con lo Spain Sail Grand Prix, decimo appuntamento stagionale del SailGP. Il Day 1 sarà trasmesso sabato 5 settembre alle 13.30, mentre il Day 2 andrà in scena domenica 6 alla stessa ora. Entrambe le giornate saranno disponibili su Sky Sport Max e NOW.
Per tutto il weekend Sky Sport 24, SkySport.it e i canali social di Sky Sport garantiranno inoltre aggiornamenti, risultati, highlights e approfondimenti sui principali appuntamenti.