Taranto 2026, bronzo Borgonovo e due finali nel karate: live su Sportface TV

Luca Borgonovo terzo nel singolo pesi leggeri. Erminia Perfetto e Veronica Brunori si giocheranno l’oro nel karate, mentre Iorfino è seconda provvisoria nell’all around. Ginnastica artistica, karate, vela e canottaggio in diretta su Sportface TV.

Un bronzo dal canottaggio e due medaglie già sicure nel karate aprono la giornata del 1° settembre ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Luca Borgonovo sale sul podio del singolo pesi leggeri, mentre Erminia Perfetto e Veronica Brunori raggiungono le finali delle rispettive categorie. Ginnastica artistica, karate, vela e canottaggio sono trasmessi in diretta su Sportface TV.

Canottaggio, Luca Borgonovo conquista il bronzo

Luca Borgonovo chiude al terzo posto la finale del singolo pesi leggeri maschile con il tempo di 7:29.40. L’azzurro resta a lungo in seconda posizione, ma negli ultimi metri viene superato dal turco Ahmet Ali Kabadayi, argento in 7:27.43.

L’oro va al greco Petros Gkaidatzis, che conduce la regata dall’inizio alla fine e taglia il traguardo in 7:25.09. Per Borgonovo arriva comunque un podio al termine di una prova trascorsa nelle posizioni di vertice.

Chiavini quarta e Rocchi quinto nel singolo

Si ferma ai piedi del podio Gaia Umbra Chiavini nella finale del singolo femminile. L’azzurra termina quarta in 8:14.67, alle spalle della greca Evangelia Anastasiadou, della serba Jovana Arsic e della slovena Nina Kostanjsek.

Nel singolo maschile Edoardo Rocchi conclude invece al quinto posto con il crono di 7:31.03. Il titolo viene conquistato dal greco Stefanos Ntouskos davanti al turco Enver Erman e allo spagnolo Mikel Mardaras Peters.

Il programma prevede alle ore 12.25 la finale del doppio misto, con Leonardo Tedoldi e Irene Gattiglia in gara per l’Italia. Le prove del canottaggio sono disponibili in diretta su Sportface TV.

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Karate, Perfetto e Brunori in finale per l’oro

Erminia Perfetto conquista la finale dei -50 kg grazie al successo per 3-2 sulla greca Pappa. L’azzurra recupera lo svantaggio di 2-1 e trova lo yuko decisivo nei secondi conclusivi. In precedenza aveva superato la croata Sgardelli per 6-0 e la siriana Asfoura per 5-3.

Perfetto affronterà l’algerina Ouikene nella sfida per la medaglia d’oro, in programma alle 13.30.

Finale raggiunta anche da Veronica Brunori nei -55 kg. L’italiana domina la semifinale contro la francese Abdesselem, battuta per 9-0, dopo il successo per 7-2 sulla spagnola Lorenzo Couso nei quarti. Alle 13.40 sfiderà la marocchina Elhayti per il titolo. Entrambe le finali sono trasmesse in diretta su Sportface TV.

Maresca ai quarti, Sabatino sconfitto all’esordio

Nel torneo maschile Luca Maresca raggiunge i quarti di finale dei -67 kg. L’azzurro rimonta l’egiziano Hassan e chiude il combattimento sul 3-3, ottenendo la vittoria grazie al primo punto messo a segno. Il prossimo avversario sarà Matej Belistojanoski.

Esordio amaro invece per Christian Sabatino, sconfitto per 7-0 dal greco Xenos nei -60 kg.

Ginnastica artistica, Iorfino seconda provvisoria

Artemisia Iorfino resta nelle posizioni di vertice della finale all around femminile. L’azzurra ottiene 12.600 alla trave e porta il proprio totale a 39.800, inserendosi momentaneamente in seconda posizione. Al comando c’è l’algerina Kaylia Nemour, a quota 44.150 dopo tre attrezzi.

Sofia Tonelli deve ancora affrontare la trave. L’italiana aveva chiuso le prime due rotazioni al terzo posto con 26.800 punti: dopo il 13.700 al volteggio, aveva ottenuto 13.100 alle parallele nonostante una caduta.

La finale del concorso generale femminile prosegue in diretta su Sportface TV.

Vela al via, Piccolin attesa nei quarti

Sono cominciate le regate del dinghy maschile e femminile, mentre più tardi toccherà ai protagonisti del windsurf. Anche il programma della vela è trasmesso in diretta su Sportface TV.

Nel tennistavolo Giorgia Piccolin affronterà la serba Ruza Surjan nei quarti del singolare femminile. La vincitrice raggiungerà in semifinale l’egiziana Goda, che ha superato la francese Zarif per 4-3.

Taranto 2026 in diretta su Sportface TV

Segui ginnastica artistica, karate, vela e canottaggio in diretta su Sportface TV: dalle finali di Perfetto e Brunori sul tatami alla corsa al podio delle azzurre nell’all around, prosegue la giornata italiana ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026.