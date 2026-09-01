Us Open 2026, Darderi supera Wendelken e vola al secondo turno: Cocciaretto eliminata

L’italo-argentino si impone in quattro set sul qualificato britannico e ora affronterà Svrcina. Nel tabellone femminile l’azzurra cede 6-3 6-2 a Siniakova.

Bilancio in chiaroscuro per l’Italia agli Us Open 2026. Luciano Darderi supera il primo turno del singolare maschile, mentre Elisabetta Cocciaretto viene eliminata all’esordio nel tabellone femminile.

Darderi, numero 22 del ranking ATP e 21esima testa di serie, ha sconfitto il qualificato britannico Harry Wendelken, numero 196 del mondo, con il punteggio di 6-2 3-6 6-2 7-5.

Darderi avanti in quattro set

L’italo-argentino parte bene e conquista rapidamente il primo parziale per 6-2, prima di subire la reazione di Wendelken nel secondo set.

Darderi ritrova però subito continuità nella terza frazione, ancora chiusa 6-2, e completa il successo nel quarto set con il 7-5 che gli consegna il passaggio del turno.

Al secondo turno affronterà un altro giocatore proveniente dalle qualificazioni, il ceco Dalibor Svrcina, numero 134 del ranking mondiale.

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Cocciaretto si ferma contro Siniakova

Finisce invece al primo turno il cammino di Elisabetta Cocciaretto. La numero 67 del mondo è stata battuta dalla ceca Katerina Siniakova, numero 42 della classifica WTA, con il punteggio di 6-3 6-2.

L’azzurra è apparsa in condizioni fisiche non ottimali e ha disputato il match con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro.

Per Darderi, dunque, l’avventura a Flushing Meadows continua con la sfida a Svrcina, mentre Cocciaretto saluta il torneo già al debutto.