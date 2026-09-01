Taranto 2026, Miserendino d’oro e tre podi nel karate: live su Sportface TV

Giulia Miserendino conquista l’oro nei pesi. Nel karate arrivano gli argenti di Erminia Perfetto e Veronica Brunori e il bronzo di Luca Maresca. Piccolin in semifinale nel tennistavolo: pesi, karate, vela e canottaggio live su Sportface TV.

Un oro nel sollevamento pesi e tre medaglie nel karate arricchiscono il bilancio dell’Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Giulia Miserendino sale sul gradino più alto del podio, mentre Erminia Perfetto e Veronica Brunori conquistano l’argento e Luca Maresca il bronzo. Il programma di pesi, karate, vela e canottaggio è trasmesso in diretta su Sportface TV.

Sollevamento pesi, Giulia Miserendino conquista l’oro

Giulia Miserendino conquista una medaglia d’oro nella categoria femminile dei -69 kg grazie alla misura di 102 kg. L’azzurra precede di un chilogrammo l’egiziana Roufida Fathi Taha Abdeltawwab, argento con 101, mentre l’albanese Enkileda Carja completa il podio con 100.

La misura ottenuta dall’italiana resiste agli assalti delle avversarie e le consegna il titolo. Il programma del sollevamento pesi prosegue in diretta su Sportface TV.

Karate, argento per Erminia Perfetto

Erminia Perfetto chiude con la medaglia d’argento il torneo dei -50 kg. Nella finale per l’oro l’azzurra viene superata per 9-3 dall’algerina Cylia Ouikene.

Perfetto comincia bene e si porta sul 3-1 grazie a un colpo da tre punti. Da quel momento, però, Ouikene cambia il corso del combattimento: mette a segno otto punti consecutivi e conquista il titolo.

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Brunori d’argento, Maresca conquista il bronzo

Arriva un altro argento con Veronica Brunori nei -55 kg. La finale contro la marocchina Chaimae Elhayti resta in equilibrio fino agli ultimi scambi: dopo l’1-1 e il 2-2, è l’avversaria a trovare il punto decisivo e a imporsi per 3-2.

Luca Maresca completa invece il percorso nei ripescaggi conquistando il bronzo dei -67 kg. Dopo il 4-0 sul siriano Mustfa Almasalmeh, l’azzurro supera il greco Georgios Baliotis per 11-9 nella sfida per il podio.

Maresca reagisce allo svantaggio iniziale, si porta sul 4-1 e sul 6-2, poi resiste al ritorno del greco in un finale combattuto punto a punto. Il karate dei Giochi del Mediterraneo è trasmesso in diretta su Sportface TV.

Tennistavolo, Giorgia Piccolin vola in semifinale

Giorgia Piccolin raggiunge la semifinale del singolare femminile battendo la serba Sabina Ruza Surjan per 4-1. L’azzurra si impone con i parziali di 11-5, 8-11, 12-10, 14-12, 11-9.

Decisiva la rimonta nel quarto game: sotto 3-8, Piccolin recupera e chiude ai vantaggi, prima di completare il successo nel parziale successivo. In semifinale affronterà l’egiziana Goda.

Vela, Barabino secondo in regata e quinto nella generale

Cesare Barabino conquista il secondo posto nella nona regata del dinghy maschile, alle spalle del francese Lorenzo Mayer e davanti al croato Lovre Bakotic. Antonio Pascali conclude invece nono.

Dopo nove prove, i due italiani sono appaiati a 45 punti netti: Pascali occupa la quarta posizione della classifica generale e Barabino la quinta. Mayer guida con 29 punti, davanti al montenegrino Milivoj Dukic con 35 e al greco Marios Stathas con 39.

Nel dinghy femminile Ginevra Caracciolo di Brienza, nona nell’ultima regata, è settima nella generale con 61 punti. Maria Vittoria Arseni chiude la prova al tredicesimo posto e occupa la quattordicesima posizione complessiva con 89. Al comando c’è la francese Marie Barrue con 35 punti.

Le dirette dei Giochi su Sportface TV

Segui sollevamento pesi, karate, vela e canottaggio in diretta su Sportface TV. Prosegue la giornata dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con gli azzurri impegnati nelle gare per le medaglie e nelle regate che definiscono le classifiche.