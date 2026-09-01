Taranto 2026, Ficco bronzo e Semeraro in finale: live su Sportface TV

Cristiano Ficco conquista il bronzo nello strappo degli 85 kg, Silvia Semeraro raggiunge la finale del karate. Attesa per Brunello e Brugnami nell’all around e per Italia-Francia nel basket 3×3. Pesi, karate, ginnastica artistica e basket 3×3 live su Sportface TV.

Un altro bronzo per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Cristiano Giuseppe Ficco sale sul podio nello strappo degli 85 kg, mentre Silvia Semeraro conquista la finale dei -68 kg nel karate e si assicura una medaglia. Il programma di sollevamento pesi, karate, ginnastica artistica e basket 3×3 è trasmesso in diretta su Sportface TV.

Sollevamento pesi, bronzo per Cristiano Ficco

Cristiano Ficco conquista il terzo posto nello strappo degli 85 kg grazie alla misura di 155 kg. L’azzurro completa le prime due alzate a 152 e 155 kg, prima di fallire il tentativo conclusivo a 160.

La medaglia d’oro va all’egiziano Abdelrahman Mohamed Younes Elsayed, che raggiunge i 172 kg. Argento al libico Mohammed Alsharif Omar Alzintani con 167.

Ficco tornerà in pedana nella prova dello slancio per cercare una seconda medaglia. Le gare del sollevamento pesi proseguono in diretta su Sportface TV.

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Karate, Semeraro raggiunge la finale

Silvia Semeraro conquista l’accesso alla finale dei -68 kg superando la croata Becirovic. L’azzurra risolve una semifinale equilibrata con il colpo decisivo negli ultimi secondi e resta in corsa per la medaglia d’oro.

Il percorso di Semeraro era cominciato con il netto 8-1 sulla kosovara Qerimi negli ottavi. Nei quarti era poi arrivato il successo sulla turca Eltemur, battuta dopo una partenza che aveva portato l’italiana avanti 3-0.

Avanza anche Alessandra Mangiacapra nei -61 kg: l’azzurra supera per 9-1 la cipriota Kyprianou e raggiunge i quarti, dove è cominciato il confronto con l’egiziana Tolba. Il karate è trasmesso in diretta su Sportface TV.

Ginnastica artistica, Brunello e Brugnami nella finale all around

Alle ore 17.00 è in programma la finale del concorso generale maschile alla Grottaglie Sports Hall. L’Italia sarà rappresentata da Ivan Brunello e Tommaso Brugnami.

Brunello ha concluso le qualificazioni in settima posizione con 77.050 punti, mentre Brugnami ha ottenuto il nono posto con 76.700.

La migliore prestazione del turno preliminare è stata quella del cipriota Marios Georgiou, primo con 79.500, davanti al turco Mert Efe Kilicer con 79.050 e al greco Antonios Tantalidis con 78.850. La finale dell’all around maschile sarà disponibile in diretta su Sportface TV.

Basket 3×3, Italia-Francia vale la finale

L’Italia femminile si prepara ad affrontare la Francia nella semifinale del torneo di basket 3×3. La sfida delle azzurre seguirà il confronto tra Spagna e Cipro, già iniziato.

In palio c’è l’accesso alla partita per l’oro. Anche il programma del basket 3×3 è trasmesso in diretta su Sportface TV.

Pallamano, quinto posto al Kosovo

Il Kosovo conquista la quinta posizione nel torneo femminile di pallamano battendo la Macedonia del Nord per 22-17.

Nella pallanuoto maschile, invece, il Montenegro conduce nettamente contro la Slovenia: il punteggio è sul 17-3, con l’incontro ancora in corso.

Le dirette dei Giochi su Sportface TV

Segui pesi, karate, ginnastica artistica e basket 3×3 in diretta su Sportface TV. Dalla nuova prova di Ficco alla finale conquistata da Semeraro, fino all’all around maschile e alla semifinale delle azzurre del basket, prosegue la corsa italiana alle medaglie di Taranto 2026.