Taranto 2026, Miserendino quinta dopo l’oro: live su Sportface TV

L’azzurra, già vincitrice nello slancio, chiude quinta nello strappo dei -69 kg. Pascali è quarto in Gara 10 e quinto nella generale del dinghy. Pesi, karate, vela e canottaggio live su Sportface TV.

Nuovo verdetto per Giulia Miserendino ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Dopo la medaglia d’oro conquistata nello slancio, l’azzurra chiude al quinto posto la prova dello strappo dei -69 kg. Nella vela Antonio Pascali resta vicino alle posizioni da podio, mentre vengono rinviate le regate del windsurf. Pesi, karate, vela e canottaggio sono trasmessi in diretta su Sportface TV.

Sollevamento pesi, Miserendino quinta nello strappo

Giulia Miserendino conclude al quinto posto la gara dello strappo femminile dei -69 kg. L’italiana completa la prima alzata a 120 kg, ma non riesce nei due successivi tentativi alla misura di 125.

La medaglia d’oro va all’egiziana Roufida Fathi Taha Abdeltawwab, che nell’ultima prova raggiunge i 129 kg e supera la greca Despoina Polaktsidou, argento con 128. Bronzo alla turca Nuray Gungor con 124.

Miserendino chiude così la propria giornata con l’oro ottenuto nella precedente prova e un quinto posto. Il sollevamento pesi è trasmesso in diretta su Sportface TV.

Vela, Pascali quarto in regata e quinto nella generale

Antonio Pascali conquista il quarto posto in Gara 10 del dinghy maschile, preceduto dal croato Lovre Bakotic, dal greco Adamantios Petrianos e da Josip Tafra. Cesare Barabino termina invece la regata in dodicesima posizione.

Dopo dieci prove, Pascali è quinto nella classifica generale con 49 punti netti. Barabino occupa l’ottava posizione con 57. Il francese Lorenzo Mayer conserva il comando a quota 36, davanti a Marios Stathas e Milivoj Dukic.

Dinghy femminile, Caracciolo di Brienza ottava

Nel dinghy femminile Ginevra Caracciolo di Brienza chiude Gara 10 all’ottavo posto e conserva la stessa posizione nella classifica generale con 69 punti netti. Maria Vittoria Arseni è quindicesima nella prova e quattordicesima nella graduatoria complessiva con 104.

La regata viene vinta dalla turca Ece Tuzun davanti alla slovena Alenka Valencic e alla maltese Katrina Micallef. La francese Marie Barrue resta al comando della generale con 39 punti.

Le prove del windsurf sono state momentaneamente rinviate. Il programma della vela prosegue in diretta su Sportface TV.

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Karate, assegnati gli ori maschili

Il kosovaro Islam Selmani conquista il titolo dei -60 kg superando per 1-0 il turco Burak Ozdemir in una finale rimasta a lungo in equilibrio.

Nei -67 kg l’oro va invece al macedone Matej Belistojanoski, vincitore per 6-0 sul croato Boran Berak. L’Italia aveva già conquistato nella categoria il bronzo di Luca Maresca. Il bilancio azzurro del karate comprende anche gli argenti di Erminia Perfetto e Veronica Brunori. Le gare sono disponibili in diretta su Sportface TV.

Tennistavolo, Bouloussa raggiunge la semifinale

Mehdi Bouloussa avanza in semifinale nel singolare maschile. L’algerino supera per 4-0 il portoghese Clement Laine Campino con i parziali di 11-5, 11-5, 11-7, 13-11.

Pallamano, Kosovo avanti sulla Macedonia del Nord

Nella finale per il quinto posto del torneo femminile, il Kosovo prova ad allungare contro la Macedonia del Nord. Dopo una prima fase equilibrata, la formazione kosovara sale sul 7-5 nel corso del primo tempo.

Pesi, karate, vela e canottaggio su Sportface TV

Segui sollevamento pesi, karate, vela e canottaggio in diretta su Sportface TV. La programmazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 prosegue con le gare degli azzurri e le competizioni che assegnano le medaglie.