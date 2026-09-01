Taranto 2026, argento Gandola-Sali e bronzo Tonelli: live su Sportface TV

Due nuovi podi nel canottaggio: Gandola e Sali secondi, Tedoldi e Gattiglia terzi. Sofia Tonelli conquista il bronzo nell’all around, Iorfino quarta. Pesi, ginnastica artistica, karate, vela e canottaggio live su Sportface TV.

Arrivano tre nuove medaglie per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026. Nel canottaggio Niccolò Gandola ed Elena Sali conquistano l’argento, mentre Leonardo Tedoldi e Irene Gattiglia chiudono terzi. Dalla ginnastica artistica arriva invece il bronzo di Sofia Tonelli nell’all around femminile. Il programma di pesi, artistica, karate, vela e canottaggio è trasmesso in diretta su Sportface TV.

Canottaggio, Gandola e Sali d’argento in rimonta

Niccolò Gandola ed Elena Sali conquistano la medaglia d’argento nel doppio pesi leggeri misto grazie a una rimonta nella seconda parte della regata. Gli azzurri recuperano sugli avversari e chiudono alle spalle soltanto della Grecia.

L’equipaggio italiano taglia il traguardo in 7:08.67, a 4.53 secondi dai vincitori, primi in 7:04.14. Il bronzo va alla Tunisia in 7:10.25, mentre Egitto e Portogallo terminano rispettivamente al quarto e al quinto posto.

Tedoldi e Gattiglia conquistano il bronzo

Sale sul podio anche la coppia composta da Leonardo Tedoldi e Irene Gattiglia, terza nella prova mista con il tempo di 7:08.14.

La Grecia conquista il titolo in 6:55.98, davanti alla Croazia, seconda in 7:03.32. Gli azzurri precedono nettamente la Tunisia e aggiungono un altro bronzo al bilancio italiano del canottaggio. Le gare sono trasmesse in diretta su Sportface TV.

Ginnastica artistica, Tonelli di bronzo nell’all around

Sofia Tonelli conquista la medaglia di bronzo nel concorso generale femminile con 51.650 punti. L’azzurra firma un ottimo esercizio al corpo libero, valutato 13.250, e nell’ultima rotazione supera la compagna di squadra Artemisia Iorfino.

Il titolo va all’algerina Kaylia Nemour, che conclude con 57.750 punti. Argento alla spagnola Alba Petisco con 52.850.

Artemisia Iorfino termina al quarto posto con 51.400, a soli 250 millesimi da Tonelli. L’azzurra, seconda dopo tre rotazioni, paga una caduta al corpo libero, dove ottiene 11.600. Il programma della ginnastica artistica è disponibile in diretta su Sportface TV.

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Karate, Maresca cerca il bronzo attraverso i ripescaggi

Luca Maresca resta in corsa per una medaglia nei -67 kg. Dopo la sconfitta per 2-0 nei quarti contro il macedone Matej Belistojanoski, successivamente qualificato alla finale, l’azzurro torna sul tatami nei ripescaggi.

Nel confronto con il siriano Mustfa Almasalmeh, Maresca parte bene e si porta sul 3-0. L’incontro è ancora in corso.

Restano in programma anche le finali per l’oro di Erminia Perfetto, opposta all’algerina Ouikene nei -50 kg alle 13.30, e Veronica Brunori, attesa dalla marocchina Elhayti nei -55 kg alle 13.40. Il karate è trasmesso in diretta su Sportface TV.

Tennistavolo, Piccolin e Surjan sull’1-1

È in equilibrio il quarto di finale del singolare femminile tra Giorgia Piccolin e la serba Sabina Ruza Surjan. L’azzurra conquista il primo game per 11-5, ma l’avversaria risponde aggiudicandosi il secondo per 11-8. Il terzo parziale è appena cominciato.

Nel torneo maschile Leo De Nodrest raggiunge la semifinale grazie al successo per 4-2 sull’egiziano Omar Assar. Dopo il 2-2 iniziale, il francese vince entrambi i game conclusivi per 11-7.

Sollevamento pesi, attesa per Giulia Miserendino

Nel sollevamento pesi l’Italia attende Giulia Miserendino, impegnata nello slancio femminile dei -69 kg. Sono undici le atlete previste al via della gara, inserita nel programma trasmesso in diretta su Sportface TV.

Le dirette di Taranto 2026 su Sportface TV

Prosegue la giornata dei Giochi del Mediterraneo: sollevamento pesi, ginnastica artistica, karate, vela e canottaggio sono live su Sportface TV. Segui sulla piattaforma le gare e le nuove sfide degli azzurri per le medaglie.