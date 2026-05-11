Internazionali d’Italia 2026: Sinner demolisce Popyrin ed eguaglia Djokovic. Agli ottavi derby azzurro con l’outsider Pellegrino

Il numero uno al mondo vince 6-2 6-0 in un’ora e cinque minuti e inanella la trentesima vittoria consecutiva nei Masters 1000. Martedì prima sfida in assoluto nel circuito maggiore con il qualificato pugliese.

Jannik Sinner non si ferma. Il numero uno al mondo ha liquidato l’australiano Alexei Popyrin con un perentorio 6-2 6-0 in appena un’ora e cinque minuti di gioco, conquistando l’accesso agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia 2026 con la consueta efficienza. Martedì, sul Centrale del Foro Italico, lo aspetta un derby tutto italiano con Andrea Pellegrino, il qualificato pugliese che ha stupito tutti eliminando la testa di serie numero 20 Frances Tiafoe.

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Sinner eguaglia Djokovic: trenta vittorie consecutive nei 1000

La vittoria su Popyrin non è soltanto un passaggio agli ottavi: porta con sé anche un dato statistico di rilievo. Sinner ha raggiunto quota 30 successi di fila nei tornei Masters 1000, striscia aperta a Parigi nel 2025, eguagliando Novak Djokovic al secondo posto della classifica all-time per vittorie consecutive in questa categoria. Il primato assoluto appartiene sempre al serbo con 31, mentre Roger Federer è stato scavalcato, lui fermo a 29. Si tratta inoltre del 25° successo stagionale consecutivo per il quattro volte campione Slam, che non conosce sconfitta dall’ATP 500 di Doha 2026.

Popyrin, reduce dai successi su Berrettini e Mensik, non è riuscito a impensierire l’altoatesino, che ha approfittato anche di una percentuale bassa di prime in campo dell’avversario. “Sono molto contento perché le condizioni erano difficili a causa del vento. Sono partito bene anche perché Popyrin aveva messo poche prime in campo”, ha dichiarato Sinner nell’intervista in campo.

Il derby con Pellegrino: prima sfida nel circuito maggiore

Agli ottavi di finale Sinner troverà un avversario inatteso ma meritato. Andrea Pellegrino, 29enne di Foggia arrivato al Foro Italico dalle qualificazioni, ha centrato la quinta vittoria della settimana battendo Tiafoe per 7-6(8) 6-1 e si è guadagnato il diritto di scendere sul Centrale contro il numero uno del mondo. Sarà il primo confronto tra i due nel circuito maggiore: l’unico precedente risale al 2019, in un Challenger a Santa Margherita di Pula, con vittoria di Sinner in due set.

“Per noi italiani è un grande onore giocare in casa. Più italiani vanno avanti nel torneo e meglio è. Sarà la prima volta sia per lui sia per me, e sicuramente avremo un italiano nei quarti”, ha commentato il numero uno al mondo con il sorriso di chi sa già di essere favorito ma non vuole togliere nulla all’avversario.

Pellegrino non si nasconde, ma è lucido nel valutare la sfida che lo attende: “È un avversario diverso rispetto a tutti gli altri perché è di una categoria superiore in questo momento. Cercherò di fare il mio massimo e, soprattutto, di godermi l’atmosfera. Da una parte è un’impresa molto complicata, però dall’altra sarà un’esperienza incredibile che mi rimarrà per tutta la vita”.