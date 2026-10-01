Coppa del Mondo, Razzetti in top 5 nei 40 sl: cosa è successo a Baku

Alberto Razzetti stupisce ancora una volta e brilla in Coppa del Mondo a Baku: cosa ha fatto nella giornata di oggi

Alberto Razzetti continua a dimostrare la sua straordinaria versatilità e il suo spirito competitivo, scegliendo di sorprendere tutti alla Coppa del Mondo di nuoto di Baku. Il nuotatore ligure, infatti, ha deciso di sperimentare un percorso inaspettato, rinunciando alla gara dei 100 metri misti, dove era inizialmente dato per favorito, per tuffarsi invece nella serie lenta dei 400 metri stile libero.

Una scelta tattica e mentale, voluta dallo stesso “Razzo” per mettersi alla prova in una specialità che non gli è abituale, sfidando le aspettative della vigilia.

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Il risultato di questa coraggiosa intuizione è stato estremamente positivo. Razzetti ha chiuso la sua batteria con un ottimo tempo di 3’42”31, dimostrando non solo grande resistenza, ma anche una notevole capacità di adattamento alle diverse distanze e stili. Questa prestazione gli è valsa un prestigioso quinto posto nella classifica overall della competizione, confermandolo tra i migliori atleti presenti sul palco internazionale.

Razzetti brilla anche nei 400 sl in Coppa del Mondo

La gara è stata vinta dallo statunitense Carson Foster, che ha fatto segnare un crono di 3’36”07, seguito dal belga Lucas Pierre Henveaux (3’37”44) e dal cinese He Yubo (3’40”99).

Tuttavia, il vero trionfo per Razzetti non risiede solo nel piazzamento, ma nella conferma della sua poliedricità. In un momento cruciale della stagione, questa sperimentazione offre al team azzurro preziose indicazioni per il futuro, evidenziando come il campione ligure sia pronto a tutto pur di crescere e migliorare, rappresentando un’eccellenza autentica e in continua evoluzione del nuoto italiano nel mondo intero.