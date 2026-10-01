Da Oriente fortune opposte: Berrettini avanza a Tokyo, Cobolli eliminato a Pechino

Il primo turno sul cemento asiatico regala emozioni contrastanti ai colori azzurri. Nel torneo ATP 500 giapponese, Matteo Berrettini firma una splendida rimonta superando in tre set l’iberico Alejandro Davidovich Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu; si è già interrotta invece l’avventura di Flavio Cobolli all’ATP di Pechino.

Tennis, splendida rimonta di Berrettini contro Davidovich Fokina

Berrettini accede al secondo turno dopo aver battuto Davidovich Fokina con il punteggio di 1-6 7-6(1) 6-4 dopo una battaglia di due ore e ventuno minuti. Il suo prossimo avversario sarà il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, autore dell’inaspettata eliminazione dello spagnolo Rafael Jodar per 6-1 6-3. Un risultato, quest’ultimo, che modifica radicalmente gli equilibri in quella porzione di tabellone che interessa anche Luciano Darderi.

La frazione d’apertura si è rivelata estremamente complessa per il romano. Nonostante fosse pienamente in partita, Berrettini ha dovuto subire la straripante mezz’ora iniziale dell’avversario, capace di trovare colpi vincenti da ogni posizione. Davidovich Fokina è scappato subito sul 3-0 grazie a ottime giocate di diritto e rovescio e, sfruttando la spinta da fondocampo, ha archiviato il set per 6-1.

Nel secondo parziale l’andamento del match è cambiato: l’efficacia dello spagnolo è calata e i turni di battuta sono scivolati via senza scossoni. L’azzurro ha corso un solo vero pericolo sul 2-2, salvandosi da un potenziale break letale grazie all’aiuto del nastro. Sul 5-4 per l’avversario, Berrettini ha recuperato da uno svantaggio di 15-30 portando la frazione al tie-break, dove ha imposto un netto dominio per 7-1.

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Nel set decisivo il romano ha preso subito il largo ottenendo un break in apertura con un preciso rovescio passante, per poi raddoppiare il vantaggio fino al 3-0. Subito dopo è arrivata la reazione dello spagnolo, che ha accorciato le distanze sul 3-2. Berrettini ha comunque mantenuto i nervi saldi, ha mancato un’occasione per chiudere in anticipo nel nono game (dove l’avversario ha rimontato da 0-30) e ha infine sigillato l’incontro sul 6-4.

Flavio Cobolli eliminato da Safiullin all’ATP 500 di Pechino

Scenario del tutto differente all’ATP 500 di Pechino, dove l’avventura di Flavio Cobolli si interrompe bruscamente al debutto. Il tennista capitolino, reduce dagli impegni in Laver Cup del fine settimana precedente, si è arreso in appena un’ora e ventiquattro minuti al russo Roman Safiullin, apparso in eccellente condizione dopo la recente semifinale raggiunta ad Hangzhou. L’incontro si è concluso con un netto 6-3 6-2 a favore del giocatore russo.

A condizionare la prestazione dell’azzurro sono state soprattutto le basse percentuali al servizio, con una resa sulla prima palla ferma al 58% contro l’80% del suo avversario. Il confronto numerico evidenzia anche la superiorità di Safiullin nei colpi vincenti (25 a 17) e nei servizi vincenti (7 ace a 4), a fronte di un numero maggiore di errori gratuiti commessi dall’italiano (23 contro 20). La sfida avrebbe potuto prendere una piega diversa nelle battute iniziali, ma Cobolli non è riuscito a convertire tre occasioni di break nel terzo gioco. Nel game successivo, dopo un lungo braccio di ferro, il romano ha ceduto la battuta a causa di un errore di diritto. Safiullin ha poi allungato nel punteggio, vanificando la reazione di Cobolli che nell’ottavo gioco era riuscito a cancellare tre set point da una situazione di 0-40, prima che il russo chiudesse la frazione sul 6-3.

Il secondo set ha visto il giocatore russo mantenere saldamente il controllo delle operazioni. Innervosito dai troppi errori, Cobolli ha perso nuovamente il servizio nel terzo game a causa di un altro diritto fallito. Un secondo break al quinto gioco ha ipotecato la partita per Safiullin, che nel game successivo ha cancellato le ultime due chance di controbreak per l’azzurro, terminando la sfida sul definitivo 6-2.