Diana Bacosi d’argento: è seconda agli Europei di Skeet in Grecia. Settimo posto per Sara Bongini

Sotto il nubifragio di Malakasa, in Grecia, Diana Bacosi raggiunge la medaglia d’argento nella finale individuale dello skeet senior femminile degli Europei 2026 di tiro a volo, arrendendosi solo alla britannica Amber Jo Rutter. Settima posizione finale per l’azzurra Sara Bongini.

Tiro a volo, Diana Bacosi conquista la medaglia d’argento agli Europei

Dopo 12 piattelli (un terzo di gara) arriva il settimo posto per la shooter di Bagno a Ripoli e l’ottavo per la tedesca Nadine Messerschmid: entrambe hanno uno score di 9 su 12, ma il miglior piazzamento nelle qualificazioni vale una posizione in più per l’italiana.

Dopo 24 colpi (due terzi della finale) cedono il passo la francese Lucie Anastassiou, che chiude la finale in quinta posizione con 20 su 24, e la ceca Anna Sindelarova, che termina al quinto posto con 18 su 24.

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L’ultima parte di gara si svolge con eliminazioni ogni 4 piattelli: la prima eliminazione è quella di Noemie Battault, che termina quarta con 23 su 28, mentre sul gradino più basso del podio ci va la svedese Victoria Larsson, con 27 su 32.

Il duello finale vede Diana Bacosi confrontarsi con la britannica Amber Jo Rutter che con 34 su 36 riesce ad avere la meglio dell’atleta tricolore, autrice comunque di una grande gara terminata con il punteggio di 33 su 36. Ancora una grande soddisfazione per la tiratrice italiana, campionessa olimpica a Rio 2016 nello Skeet a livello individuale e a Parigi 2024 in team con Gabriele Rossetti (oltre ad un argento a Tokyo nel 2021) che a livello continentale ha già indossato l’oro a Lonato 2 anni fa e a Minsk nel 2019.