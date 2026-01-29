F1, Test Barcellona: vola la Mercedes. Com’è andata la Ferrari

La Ferrari mantiene una scia positiva a Barcellona per i primi test della stagione: attenzione, però, a una Mercedes davvero impressionante

Al Montmelò c’è spazio per tutti, ma anche per pochi errori. Tutti gli appassionati sanno che i test prima dell’inizio della stagione sono subito uno snodo cruciale per partire subito bene e non sbagliare durante l’anno. Soprattutto, puntare ai massimi obiettivi.

Oggi è stato il Day-4 e ci sono subito delle indicazioni molto importanti, e qualche conferma rispetto ai giorni precedenti. A partire dalla Ferrari: le monoposto di Leclerc e Hamilton si confermano piuttosto solide. I due piloti, infatti, sono riusciti a percorrere 170 giri in totale oggi e con buoni risultati.

Infatti, il monegasco si è fermato al terzo posto nella classifica di oggi in 1’18″223, mentre l’inglese è arrivato sesto con il tempo di 1’18″654. Per iniziare, niente male, anche perché dalla concorrenza qualcuno ha avuto qualche problema in più.

La Mercedes domina a Barcellona: problema per la McLaren

Le cose sono andate molto meglio per le Mercedes. Kimi Antonelli ha girato in 1’17″081, con una particolarità. Ci sono stati, infatti, diversi long-run per testare la nuova power unit in gara e non ci sono stati problemi.

È andata ancora meglio a George Russell: miglior tempo assoluto dei test catalani con 1’16″445, sei decimi più veloce di Antonelli. Stop pesante invece per le McLaren: a causa di un problema al sistema di alimentazione, i piloti sono scesi in pista solo la mattina, con meno di 50 giri.

Solo pochi giri, invece, per l’innovativa Aston Martin, anche se è arrivato lo stop già dopo pochi giri al debutto per un problema tecnico.