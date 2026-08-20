Europei di ginnastica, Italia di bronzo con gli juniores: pioggia di finali per gli azzurri

L’Italia conquista una splendida medaglia di bronzo nella gara a squadre juniores agli Europei 2026 di ginnastica artistica maschile di Zagabria. Gli azzurri hanno chiuso il team event Under 18 con 234.592 punti, alle spalle di Gran Bretagna e Russia. Un risultato che conferma l’Italia sul podio continentale dopo l’argento ottenuto due anni fa a Rimini.

Mazzola, Ruggeri e Rigon fanno il pieno di finali

La squadra composta da Paolo Giglio, Pietro Mazzola, Gabriele Pasanisi, Ivan Rigon e Riccardo Ruggeri ha preceduto nettamente Svizzera e Germania. Oltre al bronzo, l’Italia ha conquistato numerosi accessi alle finali di specialità.

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Mazzola e Ruggeri saranno protagonisti al corpo libero, mentre Ruggeri e Rigon hanno centrato la finale agli anelli. Ruggeri si è qualificato anche al volteggio con il secondo miglior punteggio, mentre Rigon ha ottenuto il secondo riscontro alle parallele. Alla sbarra spazio ancora a Rigon e Mazzola.

Due azzurri anche nella finale all-around

Le soddisfazioni non finiscono qui. Riccardo Ruggeri e Pietro Mazzola hanno infatti conquistato anche l’accesso alla finale del concorso generale individuale, chiudendo rispettivamente al settimo e ottavo posto le qualificazioni. Davanti a tutti il russo Daniil Smirnov con 79.997 punti.

Per la giovane Italia si apre quindi un Europeo ricco di opportunità. Il bronzo a squadre rappresenta già una conferma importante, ma il numero di finali conquistate lascia aperta la possibilità di arricchire ulteriormente il medaglie nei prossimi giorni.