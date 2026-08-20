Duplantis vince a 6.21, ma Karalis lo costringe agli straordinari: poi l’assalto al record del mondo

Armand Duplantis continua a vincere, ma questa volta ha dovuto fare sul serio. Nel City Event che ha anticipato la tappa di Diamond League di Losanna, lo svedese ha superato 6.21 metri, nuovo record del meeting, dopo un duello serrato con Emmanouil Karalis. Una grande che ha mostrato ancora una volta la superiorità del primatista mondiale, ma anche la crescita sempre più evidente del greco.

Karalis spinge Duplantis fino a 6.21

Duplantis ha superato tutte le misure senza errori fino a 6.01, poi la gara si è accesa. A 6.16 lo svedese ha valicato l’asticella al primo tentativo, mentre Karalis è riuscito nell’impresa alla seconda prova.

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Il confronto si è spostato quindi a 6.21: Duplantis è stato ancora impeccabile, mentre il greco ha commesso due errori prima di conservare l’ultimo tentativo per 6.26, misura poi non superata. Karalis si è fermato così a 6.16, appena un centimetro sotto il proprio personale di 6.17.

Duplantis prova 6.32: il recordo resiste

Messa al sicuro la vittoria, Duplantis ha provato ad alzare ancora l’asticella. Lo svedese ha attaccato direttamente 6.32 metri, un centimetro oltre il suo attuale record del mondo, fallendo però i primi due tentativi e rinunciando al terzo.

Il successo arriva appena quattro giorno dopo il quarto titolo europeo consecutivo. Ma il vero dato della serata è un altro: Karalis sembra sempre più vicino. Per Duplantis, abituato da anni a sfidare soprattutto se stesso, potrebbe finalmente nascere un vero rivale.