F1, notte canadese a Montreal: Russell-Antonelli davanti, Ferrari spera nel caos

Il GP del Canada 2026 va in scena oggi, domenica 24 maggio, sul circuito di Montreal intitolato a Gilles Villeneuve. La gara scatterà alle 22.00 italiane e si annuncia aperta, anche perché il tracciato canadese può sempre trasformarsi in una trappola tra muretti, degrado gomme e possibili variabili meteo. La diretta sarà su Sky Sport uno e Sky Sport F1,con streaming su SkyGo e NOW; TV8 trasmetterà la gara in differita in chiaro alle 23.30.

Russell e Antonelli in prima fila: track position decisiva

La Mercedes partirà davanti a tutti con George Russell e Andrea Kimi Antonelli, protagonisti del weekend fin qui. Su una pista dove superare non è mai semplice, la posizione in pista può diventare fondamentale per gestire al meglio pneumatici e degrado.

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La Sprint ha già mostrato quanto stare davanti possa aiutare a controllare ritmo e consumo gomme: per questo la partenza e i primi giri rischiano di pesare tantissimo sull’intero Gran Premio.

Ferrari cerca il colpo, ma servirà una gara perfetta

La Ferrari dovrà provare a inserirsi nella lotta sfruttando strategia, passo gara ed eventuali condizioni meno instabili. Le previsioni non escludono la possibilità di pioggia, elemento che potrebbe rimescolare completamente i valori in pista.

Per Leclerc e Hamilton sarà quindi fondamenta restare agganciati al gruppo di testa per evitare errori, perché a Montreal ogni sbavatura si paga carissima. La Rossa non parte da favorita, ma in una gara potenzialmente caotica può ancora giocarsi le proprie carte.