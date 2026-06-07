Formula 1, Antonelli trionfa anche a Monaco: quinta vittoria consecutiva per il leader del Mondiale

Andrea Kimi Antonelli continua a dominare la stagione 2026 di Formula 1. Il pilota della Mercedes conquista il Gran Premio di Monaco davanti a Lewis Hamilton e Isack Hadjar, centrando il quinto successo consecutivo. Weekend amaro per Charles Leclerc e Max Verstappen, entrambi costretti al ritiro.

Antonelli domina nel Principato

Non si ferma la corsa di Andrea Kimi Antonelli. Sul circuito di Monte-Carlo il pilota della Mercedes ha conquistato il Gran Premio di Monaco, allungando ulteriormente la propria leadership in campionato grazie alla quinta vittoria consecutiva.

Nonostante una gara caratterizzata da safety car, incidenti e una bandiera rossa nel finale, il giovane italiano ha mantenuto il controllo della situazione, respingendo ogni tentativo degli avversari e confermando il proprio straordinario stato di forma.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Hamilton secondo, Hadjar completa il podio

Alle spalle del leader del Mondiale ha chiuso Lewis Hamilton, che ha regalato alla Ferrari un altro secondo posto al termine di una gara particolarmente impegnativa.

Il terzo gradino del podio è andato a Isack Hadjar. Il pilota della Red Bull ha beneficiato della penalità inflitta a Pierre Gasly, inizialmente terzo sul traguardo ma retrocesso al settimo posto per una sanzione di cinque secondi.

Quarta posizione per Oscar Piastri con la McLaren.

Leclerc a muro, Verstappen ritirato

Il Gran Premio di casa si è concluso nel peggiore dei modi per Charles Leclerc. Il ferrarista era in lotta per il podio quando è finito contro le barriere a causa di un presunto problema ai freni della sua SF-26.

Anche Max Verstappen non ha visto il traguardo. L’olandese è stato costretto al ritiro poco dopo la partenza per un problema tecnico.

Weekend da dimenticare anche per Lando Norris, fuori gara dopo una serie di difficoltà che hanno compromesso l’intero fine settimana nel Principato.

Antonelli: “Sto vivendo un momento straordinario”

Grande soddisfazione nelle parole del vincitore al termine della gara.

“È stato un weekend incredibile, una di quelle giornate in cui avevamo un passo clamoroso. Mi è venuto tutto molto naturale, ma non è finita, la stagione è ancora lunga. Bisogna continuare a spingere e alzare l’asticella. Il team sta facendo un lavoro straordinario e mi sostiene tantissimo”.

Antonelli ha poi raccontato le sensazioni vissute dopo la sospensione della corsa.

“Non volevo ripartire dopo la bandiera rossa, ma ho cercato di ritrovare la concentrazione. Una volta ripartito, ho cercato di arrivare primo alla prima curva perché era fondamentale”.

Hamilton: “Mercedes ancora davanti”

Sportivo il commento di Lewis Hamilton, che ha riconosciuto il valore degli avversari.

“Congratulazioni a Kimi e alla Mercedes, stanno facendo un lavoro incredibile. Noi stiamo progredendo, ma ancora non riusciamo a tenere il loro passo. Ottenere un altro secondo posto è speciale, soprattutto qui a Monaco”.

Hadjar soddisfatto del podio

Felice anche Isack Hadjar, autore di una prova molto concreta.

“La partenza era stata pulita, poi nei primi 15 giri ho avuto problemi di guidabilità. Ho cercato di attaccare come non mai per tenere cinque secondi di distacco da Gasly. Non era facile, sono felice”.

Leclerc: “Problema pericoloso ai freni”

Molto diverso l’umore di Charles Leclerc, che ha puntato il dito contro il problema tecnico che ha causato il suo ritiro.

“Non credo che sia stato un problema della pista. Quando i freni funzionavano, avevo un po’ di grip. Più volte mi sono preso le colpe, ma oggi non potevo fare assolutamente niente”.

Il monegasco ha poi aggiunto:

“Il freno dietro era come se non ci fosse, non è abbastanza buono e addirittura pericoloso. È frustrantissimo, non ho neanche le parole”.