Coppa del Mondo Boulder a Keqiao, tre azzurre volano in semifinale

Buon avvio per l’Italia nella tappa cinese: Matuella, Moroni e Tesio superano le qualifiche e accedono al turno successivo

Qualifiche positive per l’Italia femminile

Arrivano segnali incoraggianti dalla prima tappa di Coppa del Mondo Boulder in corso a Keqiao, in Cina. Al termine delle qualificazioni femminili, sono tre le atlete italiane capaci di strappare il pass per le semifinali, confermando un buon rendimento complessivo della squadra azzurra.

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Matuella guida il gruppo, seguono Moroni e Tesio

A guidare il gruppo italiano è Francesca Matuella, che chiude al 15° posto (8ª nel gruppo A) grazie a 2 top e 3 zone, per un totale di 79,7 punti. Subito dietro si piazza Camilla Moroni, 17ª (9ª nel gruppo B), con 1 top e 3 zone e 54,7 punti. Completa il trio qualificato Giorgia Tesio, 19ª, anche lei con 1 top e 3 zone (54,6 punti).

Niente semifinale per Daziano e Giacani

Si fermano invece nelle qualificazioni Irina Daziano, che conclude al 33° posto, e Stella Giacani, 39ª, entrambe fuori dal passaggio al turno successivo.

Prossimi appuntamenti e obiettivi

Le semifinali femminili sono in programma nella notte italiana, alle ore 4:30. Intanto proseguono le semifinali maschili, che completano il programma della seconda giornata di gara.

L’Italia archivia così una prima fase positiva, con l’obiettivo di continuare a crescere durante la stagione internazionale e accumulare esperienza in un contesto altamente competitivo.