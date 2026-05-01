Mondiali curling doppio misto 2026, Italia in semifinale: rimonta e vittoria al supplementare

Constantini e Mosaner superano il Giappone all’extra end nel qualification game: alle 19 sfida all’Australia per la finale

Successo decisivo nella fase a eliminazione diretta

A Ginevra, in Svizzera, i Campionati Mondiali 2026 di doppio misto di curling, ufficialmente ACE & Company World Mixed Doubles Curling Championship 2026, entrano nel vivo con la fase a eliminazione diretta. L’Italia conquista un risultato importante centrando l’accesso alle semifinali.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Rimonta azzurra contro il Giappone

Nella mattinata di venerdì 1 maggio, Stefania Constantini e Amos Mosaner (Fiamme Oro) sono scesi in campo nel qualification game, decisivo per l’ingresso tra le migliori quattro squadre del torneo. Gli azzurri, secondi nel gruppo B, hanno affrontato il Giappone (Koana/Aoki), terzo nel gruppo A.

Il match si è rivelato combattuto: sotto di tre punti dopo il terzo end, l’Italia è riuscita a recuperare progressivamente, portando la sfida fino all’extra end, dove è arrivata la vittoria che vale la semifinale.

Obiettivo minimo raggiunto, ora l’Australia

Con questo successo, la coppia azzurra centra il traguardo minimo fissato alla vigilia della competizione iridata. Il cammino prosegue nella stessa giornata: alle ore 19:00 Constantini e Mosaner torneranno sul ghiaccio per affrontare l’Australia (Tahli Gill/Dean Hewitt).

In palio c’è l’accesso alla finale di sabato, in una sfida che può valere un altro passo importante nel torneo.