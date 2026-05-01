Europei Taekwondo 2026, l’Italia pronta a Monaco: azzurri al via tra senior e para

Dall’11 al 14 maggio a Monaco di Baviera la rassegna continentale G4: squadra completa per l’Italia, tra conferme e ambizioni nel ranking mondiale

Appuntamento chiave per il ranking internazionale

La Nazionale italiana di Taekwondo si prepara a scendere in gara ai Campionati Europei Senior 2026, in programma a Monaco di Baviera dall’11 al 14 maggio. Si tratta di uno degli eventi più rilevanti del calendario continentale, con validità G4 per il ranking mondiale.

Organizzata sotto l’egida della European Taekwondo Union e riconosciuta dalla World Taekwondo, la competizione rappresenta un passaggio importante nel percorso degli azzurri verso i prossimi impegni del ciclo olimpico e paralimpico.

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Integrazione e valori: spazio anche al Para Taekwondo

Nel programma ufficiale trova pieno spazio anche il Para Taekwondo, a conferma della volontà del movimento europeo di promuovere inclusione, equità e crescita dello sport ad alto livello.

Italia con una squadra completa e competitiva

In un contesto tecnico di alto livello, l’Italia si presenta con una formazione ampia e determinata a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

Squadra Taekwondo

• -54 kg: Gaetano Cirivello

• -58 kg: Abderrahman Touiar

• -63 kg: Ludovico Iurlaro

• -68 kg: Dennis Baretta

• -74 kg: Angelo Mangione

• -80 kg: Emanuele Vittorio Maturo

• -87 kg: Simone Alessio

• +87 kg: Mattia Molin

• -46 kg: Elisa Bertagnin

• -49 kg: Lucrezia Maloberti

• -53 kg: Anna Frassica

• -57 kg: Lucia Pezzolla

• -67 kg: Giulia Maggiore

Squadra Para Taekwondo (K44)

• -70 kg: Antonino Bossolo

• -47 kg: Suemi Ricci

• -65 kg: Giulia Cassar

Il programma giorno per giorno

Day 1 – 11 maggio 2026

Senior

• Maschile: -68 kg, +87 kg

• Femminile: -46 kg, -67 kg

Para (K41/K44)

• Maschile: -58 kg

• Femminile: -47 kg

Day 2 – 12 maggio 2026

Senior

• Maschile: -58 kg, -80 kg

• Femminile: -53 kg, -62 kg

Para (K41/K44)

• Maschile: -63 kg

• Femminile: -52 kg, -57 kg

Day 3 – 13 maggio 2026

Senior

• Maschile: -63 kg, -87 kg

• Femminile: -57 kg, -73 kg

Para (K41/K44)

• Maschile: -70 kg, -80 kg

• Femminile: -65 kg

Day 4 – 14 maggio 2026

Senior

• Maschile: -54 kg, -74 kg

• Femminile: -49 kg, +73 kg

Para (K41/K44)

• Maschile: +80 kg

• Femminile: +65 kg

Obiettivo continuità nel panorama internazionale

La spedizione azzurra si presenta dunque con ambizioni e profondità, puntando a raccogliere risultati utili e consolidare la propria presenza ai vertici del taekwondo europeo e mondiale.