Scherma, Grand Prix di Incheon: sei sciabolatori azzurri nel tabellone principale maschile

Curatoli testa di serie, Torre e Neri brillano nei gironi con sei su sei: qualificati anche Gallo, Bertini e Mastrullo. Fuori in sei, tra cui Rea squalificato per proteste.

Sei sciabolatori italiani hanno conquistato il diritto a gareggiare nel tabellone principale maschile del Grand Prix di Incheon, in Corea del Sud, in programma domenica. Una giornata di qualificazioni che ha regalato soddisfazioni, ma anche qualche delusione, alla spedizione azzurra.

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Curatoli in testa di serie, Torre e Neri subito avanti

Luca Curatoli non ha dovuto passare dai preliminari: il suo status di testa di serie gli ha garantito l’accesso diretto al tabellone principale. Tra coloro che hanno invece disputato la fase a gironi, si sono distinti in modo netto Pietro Torre e Matteo Neri, che hanno chiuso il turno con un percorso netto — sei vittorie in altrettanti assalti — ipotecando la qualificazione fin dal mattino.

Gallo, Bertini e Mastrullo superano il tabellone preliminare

Nella fase successiva dei preliminari, altri tre azzurri hanno strappato il pass per domenica: Michele Gallo, Cosimo Bertini e Marco Mastrullo hanno superato il tabellone di qualificazione e si sono guadagnati il diritto a competere nel main draw.

Sei esclusi, Rea sanzionato

Non sono riusciti a qualificarsi Daniele Franciosa, Edoardo Cantini, Leonardo Dreossi, Marco Stigliano e Dario Cavaliere. Caso a parte quello di Mattia Rea, escluso dai gironi per sanzione disciplinare a seguito di eccessive proteste nei confronti degli arbitri.

Il programma: domenica i due tabelloni principali

Il Grand Prix di Incheon — tappa del circuito d’élite dove sono in calendario esclusivamente prove individuali a punteggio maggiorato — prosegue sabato con le qualificazioni della prova femminile. Domenica andranno in scena entrambi i tabelloni principali, sia per gli sciabolatori che per le sciabolatrici.