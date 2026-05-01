Tiro a Volo, un weekend pieno: Gran Premio Interforze, Fossa Universale e Campionati Regionali Estivi

Dal 1° al 3 maggio la FITAV anima tutta Italia con tre fronti di gara: gli atleti in uniforme protagonisti a Cerchiara di Calabria, la Fossa Universale su cinque impianti e i Regionali Estivi in 13 sedi.

Il primo fine settimana di maggio regala al Tiro a Volo italiano un calendario fitto e articolato, capace di coinvolgere atleti di ogni livello da Nord a Sud della penisola. Mentre al Tav Vetralla di Viterbo prosegue il Campionato Europeo di Sporting, la FITAV ha organizzato una triplice proposta agonistica che spazia dalle specialità olimpiche fino alle discipline amatoriali.

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Gran Premio Interforze: Fossa Olimpica e Skeet a Cerchiara di Calabria

Sabato 2 e domenica 3 maggio, il Tav La Silva di Cerchiara di Calabria (CS) ospita il 2° Gran Premio Interforze di Fossa Olimpica e Skeet. La manifestazione, riservata agli atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi delle Forze Armate, dei Corpi dello Stato e delle Polizie Locali, torna in pedana dopo l’esordio romano dello scorso aprile con un programma strutturato su due giornate.

Per entrambe le specialità è prevista una qualificazione su 125 piattelli complessivi: 75 il sabato e 50 la domenica. Al termine delle qualificazioni, la finale è riservata ai sei migliori tiratori delle categorie Eccellenza e Ladies. Per le categorie 1ª, 2ª e 3ª e per il Personale in Quiescenza, la finale consisterà invece in una serie aggiuntiva di 25 piattelli da sommare al punteggio già realizzato. Nessuna finale è invece prevista per il Settore Giovanile e per il Para-Trap; eventuali parità per le prime tre posizioni saranno risolte con uno shoot-off.

Accanto alle classifiche individuali si disputerà anche la gara a squadre: 750 piattelli per la Fossa Olimpica — con i sei migliori risultati considerati ai fini del punteggio — e 375 per lo Skeet, con i tre migliori risultati utili sia per il “Pull” che per il “Mark”. In caso di parità tra squadre, sarà determinante l’ultima serie disputata. Sul podio individuale di ogni Categoria e Qualifica andranno le medaglie FITAV, affiancate da trofei e premi d’onore per le formazioni.

Fossa Universale: cinque impianti in campo domenica

Domenica 3 maggio è anche la giornata del 2° Gran Premio di Fossa Universale 2026, in contemporanea su cinque impianti dislocati su tutto il territorio nazionale: Tav La Cicogna (FG), Tav Interdonato (ME), Tav Castelfidardo (AN), Tav Carisio (VC) e Tav Sporting Club Zevio (VR).

La gara si disputa in un’unica giornata sulla distanza di 100 piattelli ed è aperta a tutti i tesserati FITAV per l’anno in corso. Le eventuali parità per le posizioni di vertice saranno risolte con una serie di spareggio o, a discrezione del Coordinatore, con uno spareggio all’americana. Anche in questo caso sono previste medaglie FITAV per i primi tre classificati di ogni Categoria e Qualifica, oltre al montepremi federale.

Campionati Regionali Estivi: 13 sedi in 10 regioni

Tra venerdì 1 e domenica 3 maggio si aprono anche i Campionati Regionali Estivi FITAV, che si svolgeranno in 13 impianti distribuiti in 10 regioni. Le discipline in programma abbracciano l’intera offerta federale: Skeet, Compak Sporting, Sporting, Elica, Tiro Combinato e Trap1. Le sedi di gara suddivise per regione e specialità sono disponibili nel PDF allegato sul sito FITAV.

Un weekend, insomma, che offre occasioni di confronto a ogni livello agonistico, confermando la vivacità di un movimento che copre capillarmente tutto il territorio italiano.