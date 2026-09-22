F1, Hadjar torna in pista a Baku: recuperato dall’infortunio al polso

Il pilota francese della Red Bull Racing sarà regolarmente al via del GP d’Azerbaijan dopo il periodo di stop. Verstappen: “Fantastico che Isack si sia ripreso”.

Isack Hadjar tornerà in pista giovedì al Baku City Circuit in occasione del Gran Premio d’Azerbaijan. A confermarlo è stata Oracle Red Bull Racing, annunciando il completo recupero del 22enne francese dall’infortunio al polso.

Hadjar potrà così rimettersi al volante dopo un mese complicato, durante il quale è stato costretto a restare lontano dalle gare.

Hadjar: “Mi sono concentrato completamente sul recupero”

Il pilota ha spiegato di aver lavorato fin da subito per accelerare il rientro e arrivare pronto all’appuntamento di Baku.

“Non appena ho subito l’infortunio, mi sono concentrato completamente sul mio recupero per poter tornare il prima possibile”, ha raccontato Hadjar.

Il francese ha inoltre sottolineato le difficoltà del circuito azero, dove sarà necessario ritrovare immediatamente ritmo e concentrazione dopo il lungo stop. Le indicazioni ricevute al simulatore sono state però positive.

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Verstappen guarda con fiducia al GP d’Azerbaijan

Parole positive anche da parte di Max Verstappen, che ha evidenziato il lavoro svolto dalla squadra dopo Madrid per migliorare ulteriormente le prestazioni della monoposto.

L’olandese ha descritto Baku come un tracciato particolarmente tecnico, caratterizzato da lunghi rettilinei e curve strette che richiedono un compromesso efficace tra efficienza aerodinamica e carico.

Verstappen ha inoltre accolto con soddisfazione il rientro del compagno di squadra: “È fantastico che Isack si sia ripreso dall’infortunio e che sarà di nuovo in macchina per questa gara”.

Red Bull a Baku con entrambi i piloti

La Red Bull Racing potrà dunque affrontare il weekend azero con entrambi i piloti a disposizione. Per Hadjar si tratterà soprattutto di ritrovare rapidamente confidenza con la vettura, mentre Verstappen proverà a dare continuità ai progressi mostrati nelle ultime gare.