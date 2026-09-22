MotoGP, Joan Mir salta Giappone e Indonesia: ancora nessuna diagnosi

Il pilota Honda continua gli accertamenti all’Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona. Il dottor Angel Charte ha prescritto 15 giorni di riposo assoluto e terapia riabilitativa.

Joan Mir sarà costretto a fermarsi ancora. Dopo il ritiro dal Gran Premio di San Marino e l’assenza al GP d’Austria, il pilota spagnolo della Honda Racing sta continuando a sottoporsi a una serie di esami presso l’Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona.

Mir è seguito dal dottor Angel Charte, direttore medico della MotoGP, e dal suo team. Al momento, però, gli accertamenti non hanno ancora portato a una diagnosi definitiva.

Mir alle prese con sintomi persistenti da mesi

Charte ha spiegato che il pilota lamenta da diversi mesi una serie di sintomi che incidono sulla sua energia e sulle prestazioni, con un recente peggioramento della situazione.

“La causa non è ancora stata accertata”, ha chiarito il medico, aggiungendo che proprio la persistenza e la gravità dei sintomi hanno reso necessari ulteriori esami specialistici.

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Quindici giorni di riposo assoluto

In attesa di nuovi riscontri, al pilota è stato consigliato riposo assoluto per i prossimi 15 giorni, insieme a una terapia riabilitativa.

Per questo motivo, a Mir è stato sconsigliato di prendere parte ai prossimi Gran Premi del Giappone e dell’Indonesia. Le sue condizioni verranno rivalutate dopo ulteriori accertamenti.

Honda annuncerà il sostituto

La Honda Racing Corporation ha fatto sapere che comunicherà il nome del sostituto di Mir in un secondo momento.

Il rientro dello spagnolo dipenderà quindi dall’esito dei prossimi esami e dall’evoluzione del quadro clinico.