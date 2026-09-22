Basket, parte la LBA: tutti a caccia dell’Armani Milano con lo sguardo già su Nba Europe

Il campionato prende il via sabato dopo la Supercoppa. Milano parte ancora da favorita, ma cresce il numero delle contender. Sullo sfondo resta il progetto Nba Europe, atteso dalla prossima estate.

Un occhio al campionato che parte sabato, l’altro già rivolto al futuro e al progetto Nba Europe. Dopo il weekend di Supercoppa, la nuova stagione della pallacanestro italiana è pronta a cominciare con l’Armani Milano ancora nel ruolo di squadra da battere.

Il primo anticipo sarà Treviso-Bc Roma, mentre il quadro generale si presenta più competitivo rispetto alle ultime stagioni, almeno sulla carta, con un gruppo di pretendenti che prova ad avvicinarsi all’Olimpia.

Milano resta la favorita, ma aumenta la concorrenza

L’Olimpia arriva al via dopo aver aggiunto a Tortona un altro trofeo a una stagione già segnata dal primo triplete della sua storia. Milano resta quindi il riferimento principale, ma alle sue spalle il gruppo delle contender appare più numeroso.

Oltre a Bologna e Venezia, figurano tra le squadre più ambiziose anche la Varese di Luis Scola, rinforzata dall’arrivo di Della Valle, la Napoli di Matt Rizzetta e le due nuove realtà romane legate ai progetti di Doncic-Nelson e Matiasic-Totti.

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Petrucci: “La LBA sarà il campionato più interessante”

Il presidente della Fip Gianni Petrucci guarda con fiducia alla nuova stagione e al futuro del movimento: “La Lba sarà il campionato più interessante di tutti, del presente e del futuro”.

Lo sguardo si allarga inevitabilmente anche al tema Nba Europe. Petrucci ha ribadito l’auspicio di un’intesa con l’Eurolega, ma ha anche sottolineato che, in assenza di accordo, il nuovo progetto sarebbe comunque destinato a partire.

Gherardini punta sulla coesione tra i club

Il presidente della LBA Maurizio Gherardini ha invece posto l’accento sulla necessità di compattezza all’interno del movimento.

“Abbiamo davanti una sfida importante e molto stimolante, ma per coglierne tutte le opportunità dobbiamo partire da un concetto fondamentale: la coesione tra i club”, ha spiegato.

Nuove arene e un campionato sempre più equilibrato

La nuova stagione porterà con sé anche importanti novità sul fronte degli impianti. Dopo il palazzetto inaugurato a Tortona dodici mesi fa, l’arena di Cantù è già realtà, mentre sono attesi prossimamente i nuovi impianti di Bologna e Venezia.

Il ct azzurro Luca Banchi, atteso a novembre dalle sfide contro Turchia e Serbia, ha parlato di una possibile nuova fase per il basket italiano, evidenziando soprattutto il livello di equilibrio raggiunto dal campionato.

La finale tra Milano e Venezia, secondo Banchi, è un segnale della competitività della lega. I numeri rafforzano questa lettura: circa il 30% delle partite di LBA si chiude con uno scarto entro i cinque punti.

La stagione parte quindi con Milano ancora davanti a tutti, ma con una concorrenza più ampia e con un altro tema destinato a pesare nei prossimi mesi: capire quale equilibrio potrà nascere tra Eurolega e il progetto Nba Europe.