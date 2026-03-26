F1, GP Giappone 2026 a Suzuka: dove vederlo in TV e streaming. Leclerc sfida Mercedes, Antonelli vuole confermarsi

Qualifiche sabato alle 7 su Sky e differita alle 14 su TV8, gara domenica alle 7 su Sky e differita alle 14.15 su TV8. Mercedes favorita con Russell e Antonelli, Ferrari insegue con Leclerc e Hamilton. Verstappen ammette il gap, Norris chiede pazienza

Terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026 sul leggendario circuito di Suzuka, in Giappone. Il Gran Premio si disputa nel fine settimana, con le qualifiche nella notte tra venerdì e sabato e la gara tra sabato e domenica. Mercedes arriva da favorita dopo i primi due round, con Kimi Antonelli fresco della prima vittoria in carriera in Cina e George Russell secondo. Ferrari insegue, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiamati a ridurre il distacco.

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Come e dove vedere il GP del Giappone

Le prove libere sono già in corso: la PL1 si è svolta nella notte tra giovedì e venerdì alle 3.30, la PL2 venerdì alle 7, entrambe su Sky Sport F1 e NOW. La terza sessione è in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 3.30. Le qualifiche scattano sabato alle 7 in diretta su Sky Sport F1 e NOW, con differita alle 14 su TV8. La gara prende il via domenica alle 7 in diretta su Sky Sport F1 e NOW, con differita alle 14.15 su TV8 e repliche su Sky alle 11.15, 14 e 18. Telecronaca affidata a Carlo Vanzini con Marc Gené e Roberto Chinchero, analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. In pista l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli, post gara con Race Anatomy e Fabio Tavelli.

Leclerc: “Mercedes ha un vantaggio significativo, ma arrivano aggiornamenti”

Charles Leclerc non nasconde le difficoltà della Ferrari ma guarda avanti con fiducia: “In questa stagione sarà fondamentale lo sviluppo della macchina. In questo momento siamo in una buona posizione, vogliamo vincere delle gare ma la Mercedes sta ottenendo risultati di alto livello e ha un vantaggio significativo”. Il monegasco punta sulla power unit come chiave del divario: “Il circuito è tortuoso nei primi settori, l’ottimizzazione della power unit al momento è la grande differenza tra noi e Mercedes. Arriveranno presto degli aggiornamenti, ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi”.

Hamilton: “Siamo vicini, proveremo con tutte le forze”

Più ottimista il tono di Lewis Hamilton, alla sua prima stagione in rosso dopo il passaggio dalla Mercedes: “Stiamo cercando di migliorare le nostre prestazioni, ma la Mercedes è ancora davanti. Abbiamo ancora un distacco da colmare, ma ci proveremo con tutte le nostre forze”. Il pilota britannico si dice soddisfatto della direzione intrapresa: “Sono orgoglioso del team e del lavoro che abbiamo fatto. Siamo vicini a Mercedes e potremo lottare per il titolo. La battaglia con Charles in Cina è stata una delle più emozionanti che abbia mai fatto”.

Russell: “Abbiamo un vantaggio, ma nulla è garantito”

George Russell arriva a Suzuka da leader del Mondiale e non vuole abbassare la guardia: “La squadra ha lavorato duro per metterci in questa posizione e la squadra migliore dovrebbe vincere. Abbiamo un vantaggio e siamo partiti alla grande, ma non c’è nulla di garantito”. Tornando sul GP di Cina, dove ha chiuso secondo alle spalle del compagno Antonelli: “Ero un po’ infastidito per non aver vinto ma, considerando tutte le difficoltà che abbiamo avuto, penso siano 18 punti guadagnati e non 7 persi”.

Antonelli: “La Cina è stato il giorno più bello della mia vita”

Il 19enne bolognese Andrea Kimi Antonelli vuole dare continuità alla prima vittoria in carriera conquistata in Cina: “Ci sono tante gare da disputare, voglio mantenere lo slancio positivo della Cina e spero di poter ottenere un grande risultato anche questo fine settimana”. La soddisfazione per il successo cinese è ancora viva: “È stato pazzesco, ma mi sto godendo il momento. È stato divertente, ma allo stesso tempo ho subito spostato l’attenzione su questo fine settimana, nonostante probabilmente in Cina sia stato il giorno più bello della mia vita”.

Verstappen: “Siamo lontani, pausa di aprile cruciale”

Max Verstappen è il più diretto nel descrivere le difficoltà della Red Bull dopo il ritiro in Cina: “Non penso molto agli anni precedenti perché ognuno è diverso. Dobbiamo essere realisti e ammettere che al momento siamo lontani. Cercheremo di sfruttare la pausa di aprile per capire meglio la nostra macchina. Dobbiamo imparare dalle gare precedenti e cercare di essere più vicini alla testa della corsa”.

Norris: “Siamo terza forza, ma possiamo avere la macchina migliore”

Il campione del mondo in carica Lando Norris chiede pazienza e guarda al futuro con fiducia: “Ci sono progressi, ma ci vuole tempo. Al momento siamo la terza forza della griglia e ci sono tanti progetti in cantiere. Non stiamo ancora pensando al campionato. Vogliamo salire sul podio e poi vincere le gare. Possiamo arrivare ad avere la migliore macchina del campionato”.