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Formula 1

F1, GP Giappone 2026 a Suzuka: dove vederlo in TV e streaming. Leclerc sfida Mercedes, Antonelli vuole confermarsi

Franz Monaco
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FORMULA ONE JAPANESE GRAND PRIX 2026, Suzuka International Racing Course, Suzuka City, Mie Prefecture, Japan 26 Mar
Editorial use only. All images are copyright Every Second Media Limited. No images may be reproduced without prior permission. Mandatory Credit: Photo by Robbie Hoad/Every Second Media/Shutterstock (16795368br) Kimi Antonelli 12 (ITA) Mercedes filming on Media Day during the Formula 1 Aramco Japanese Grand Prix 2026, 3rd round of the 2026 Formula One World Championship from March 27th - 29th, 2026 at the Suzuka Circuit, Suzuka City, Japan. Credit: Robbie Hoad/Every Second Media FORMULA ONE JAPANESE GRAND PRIX 2026, Suzuka International Racing Course, Suzuka City, Mie Prefecture, Japan - 26 Mar 2026

Qualifiche sabato alle 7 su Sky e differita alle 14 su TV8, gara domenica alle 7 su Sky e differita alle 14.15 su TV8. Mercedes favorita con Russell e Antonelli, Ferrari insegue con Leclerc e Hamilton. Verstappen ammette il gap, Norris chiede pazienza

Terzo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2026 sul leggendario circuito di Suzuka, in Giappone. Il Gran Premio si disputa nel fine settimana, con le qualifiche nella notte tra venerdì e sabato e la gara tra sabato e domenica. Mercedes arriva da favorita dopo i primi due round, con Kimi Antonelli fresco della prima vittoria in carriera in Cina e George Russell secondo. Ferrari insegue, con Charles Leclerc e Lewis Hamilton chiamati a ridurre il distacco.

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Come e dove vedere il GP del Giappone

Le prove libere sono già in corso: la PL1 si è svolta nella notte tra giovedì e venerdì alle 3.30, la PL2 venerdì alle 7, entrambe su Sky Sport F1 e NOW. La terza sessione è in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 3.30. Le qualifiche scattano sabato alle 7 in diretta su Sky Sport F1 e NOW, con differita alle 14 su TV8. La gara prende il via domenica alle 7 in diretta su Sky Sport F1 e NOW, con differita alle 14.15 su TV8 e repliche su Sky alle 11.15, 14 e 18. Telecronaca affidata a Carlo Vanzini con Marc Gené e Roberto Chinchero, analisi tecniche con Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. In pista l’inviata Mara Sangiorgio e Davide Camicioli, post gara con Race Anatomy e Fabio Tavelli.

Formula 1 Championship F1 JAPANESE GRAND PRIX

LECLERC Charles (mco), Scuderia Ferrari SF-26, portrait press conference during the Formula 1 Japanese Grand Prix 2026, 3rd round of the 2026 Formula One World Championship from March 27 to 29, 2026 on the Suzuka Circuit, in Suzuka, Japan

Leclerc: “Mercedes ha un vantaggio significativo, ma arrivano aggiornamenti”

Charles Leclerc non nasconde le difficoltà della Ferrari ma guarda avanti con fiducia: “In questa stagione sarà fondamentale lo sviluppo della macchina. In questo momento siamo in una buona posizione, vogliamo vincere delle gare ma la Mercedes sta ottenendo risultati di alto livello e ha un vantaggio significativo”. Il monegasco punta sulla power unit come chiave del divario: “Il circuito è tortuoso nei primi settori, l’ottimizzazione della power unit al momento è la grande differenza tra noi e Mercedes. Arriveranno presto degli aggiornamenti, ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi”.

Hamilton: “Siamo vicini, proveremo con tutte le forze”

Più ottimista il tono di Lewis Hamilton, alla sua prima stagione in rosso dopo il passaggio dalla Mercedes: “Stiamo cercando di migliorare le nostre prestazioni, ma la Mercedes è ancora davanti. Abbiamo ancora un distacco da colmare, ma ci proveremo con tutte le nostre forze”. Il pilota britannico si dice soddisfatto della direzione intrapresa: “Sono orgoglioso del team e del lavoro che abbiamo fatto. Siamo vicini a Mercedes e potremo lottare per il titolo. La battaglia con Charles in Cina è stata una delle più emozionanti che abbia mai fatto”.

Russell: “Abbiamo un vantaggio, ma nulla è garantito”

George Russell arriva a Suzuka da leader del Mondiale e non vuole abbassare la guardia: “La squadra ha lavorato duro per metterci in questa posizione e la squadra migliore dovrebbe vincere. Abbiamo un vantaggio e siamo partiti alla grande, ma non c’è nulla di garantito”. Tornando sul GP di Cina, dove ha chiuso secondo alle spalle del compagno Antonelli: “Ero un po’ infastidito per non aver vinto ma, considerando tutte le difficoltà che abbiamo avuto, penso siano 18 punti guadagnati e non 7 persi”.

Antonelli: “La Cina è stato il giorno più bello della mia vita”

Il 19enne bolognese Andrea Kimi Antonelli vuole dare continuità alla prima vittoria in carriera conquistata in Cina: “Ci sono tante gare da disputare, voglio mantenere lo slancio positivo della Cina e spero di poter ottenere un grande risultato anche questo fine settimana”. La soddisfazione per il successo cinese è ancora viva: “È stato pazzesco, ma mi sto godendo il momento. È stato divertente, ma allo stesso tempo ho subito spostato l’attenzione su questo fine settimana, nonostante probabilmente in Cina sia stato il giorno più bello della mia vita”.

Verstappen: “Siamo lontani, pausa di aprile cruciale”

Max Verstappen è il più diretto nel descrivere le difficoltà della Red Bull dopo il ritiro in Cina: “Non penso molto agli anni precedenti perché ognuno è diverso. Dobbiamo essere realisti e ammettere che al momento siamo lontani. Cercheremo di sfruttare la pausa di aprile per capire meglio la nostra macchina. Dobbiamo imparare dalle gare precedenti e cercare di essere più vicini alla testa della corsa”.

Norris: “Siamo terza forza, ma possiamo avere la macchina migliore”

Il campione del mondo in carica Lando Norris chiede pazienza e guarda al futuro con fiducia: “Ci sono progressi, ma ci vuole tempo. Al momento siamo la terza forza della griglia e ci sono tanti progetti in cantiere. Non stiamo ancora pensando al campionato. Vogliamo salire sul podio e poi vincere le gare. Possiamo arrivare ad avere la migliore macchina del campionato”.

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