Para climbing, tre medaglie per l’Italia nella Coppa del Mondo di Salt Lake City

Ottimo avvio di stagione per il Team azzurro nella prima tappa di Coppa del Mondo Para climbing negli Stati Uniti. Argento per Lucia Capovilla e bronzi per Nadia Bredice e David Kammerer.

Si apre con tre medaglie il cammino internazionale 2026 della Nazionale italiana di Para climbing. Nella tappa inaugurale della Coppa del Mondo disputata a Salt Lake City, negli Stati Uniti, il Team azzurro ha conquistato un argento e due bronzi grazie alle prestazioni di Lucia Capovilla, Nadia Bredice e David Kammerer.

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Argento per Lucia Capovilla

Grande prova per Lucia Capovilla nella categoria AU2. L’azzurra aveva chiuso le qualifiche al primo posto a pari merito con la statunitense Benvenuti, conquistando così l’accesso alla finale.

Nell’atto conclusivo Capovilla ha dato vita a un serrato duello con la statunitense Maureen Beck, sostenuta dal pubblico di casa, conquistando infine la medaglia d’argento per una differenza minima di punteggio.

Bronzi per Kammerer e Bredice

Medaglia di bronzo anche per David Kammerer nella categoria AL2. Dopo il secondo posto ottenuto in qualificazione, l’azzurro ha chiuso sul podio al termine di una finale molto equilibrata, alle spalle del francese Delarue e dell’americano Zilz.

Terzo gradino del podio anche per Nadia Bredice nella categoria B1, accompagnata dalla guida blind Sonia Cipriani. L’azzurra aveva conquistato la finale grazie al terzo posto nelle qualifiche e ha confermato il piazzamento anche nell’ultima prova.

Le prove degli altri azzurri

Tra gli altri risultati italiani, Chiara Cavina ha chiuso in ottava posizione dopo il passaggio alla categoria RP3 deciso in sede di classificazione.

Fiamma Cocchi ha terminato la gara al decimo posto nella categoria AL2, mentre Simone Salvagnin, insieme alla guida blind Alberto Mazzoleni, ha sfiorato la finale chiudendo quinto nella categoria B1.

Le dichiarazioni della Nazionale azzurra

Soddisfazione nelle parole della direttrice tecnica della Nazionale Para climbing Cristina Cascone, che ha sottolineato il valore delle tre medaglie conquistate e la crescita del livello internazionale della disciplina.

Positivo anche il bilancio di Lucia Capovilla, che ha parlato di una gara molto competitiva e importante anche in ottica futura verso Los Angeles 2028.

David Kammerer ha invece evidenziato l’equilibrio della finale e la soddisfazione per il podio conquistato dopo una prova molto combattuta.

Con i risultati ottenuti negli Stati Uniti, l’Italia inaugura nel migliore dei modi la stagione internazionale 2026 del Para climbing.