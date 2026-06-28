F1, GP Austria: Russell vince davanti a Verstappen e Antonelli. Ferrari quinta con Hamilton

George Russell completa un weekend perfetto a Spielberg e conquista la settima vittoria in carriera. Sul podio anche Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli. Hamilton quinto, Leclerc ottavo.

George Russell firma il Gran Premio d’Austria di Formula 1 e completa un weekend praticamente perfetto. Il pilota britannico della Mercedes conquista a Spielberg la settima vittoria della carriera, tornando sul gradino più alto del podio dopo il successo nella gara inaugurale della stagione in Australia.

Alle sue spalle chiude Max Verstappen con la Red Bull, secondo al traguardo, mentre Andrea Kimi Antonelli completa la giornata positiva della Mercedes con il terzo posto.

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Russell torna alla vittoria in Austria

Russell ha gestito la gara con grande solidità, difendendo la leadership e resistendo alla pressione della Red Bull di Verstappen. Una vittoria importante per il britannico, che ritrova il successo dopo un periodo complicato e rilancia la Mercedes in una fase cruciale della stagione.

Antonelli, terzo, permette alla scuderia tedesca di piazzare due piloti sul podio. Per il leader del Mondiale una gara in crescita dopo una prima parte non perfetta, chiusa comunque con un risultato pesante in ottica classifica.

Ferrari fuori dal podio: Hamilton quinto, Leclerc ottavo

La Ferrari non riesce a confermare fino in fondo le buone sensazioni del sabato. Lewis Hamilton chiude al quinto posto, alle spalle della McLaren di Oscar Piastri, quarto.

Più complicata la gara di Charles Leclerc, che termina in ottava posizione. Il monegasco viene preceduto anche da Isack Hadjar con la Red Bull e da Lando Norris con la McLaren.

Completano la top 10 le due Racing Bulls di Liam Lawson e Arvid Lindblad, entrambe a un giro dal vincitore.

Russell: “Felice di tornare sul gradino più alto”

Dopo la vittoria, Russell ha commentato così il successo: “Sono felice di tornare sul gradino più alto del podio, è passato un po’ di tempo. Ci siamo rimessi in carreggiata dopo un periodo difficile, oggi è stata davvero una bella gara”.

Il britannico ha poi sottolineato la forza degli avversari e la gestione della Mercedes: “Max e la Red Bull erano davvero forti. Ho dovuto gestire ogni giro e spingere al limite. Siamo rientrati un po’ presto e il secondo stint è stato più lungo, ma il team ha gestito bene i tempi”.

Infine lo sguardo al prossimo appuntamento: “Le gare difficili ti mettono alla prova a livello psicologico e gli ultimi due weekend sono stati vitali per me. Non vedo l’ora di arrivare a Silverstone la prossima settimana”.

Verstappen e Antonelli sul podio

Verstappen ha accolto con soddisfazione il secondo posto: “È stata un’ottima gara per noi, i primi giri sono stati piuttosto divertenti. Poi ho cercato di gestire le gomme. Abbiamo avuto qualche problemino che mi ha impedito di ritrovare un bel ritmo, ma arrivare secondo è un ottimo risultato”.

Antonelli, terzo, ha invece analizzato così la sua prova: “Sono stato un po’ troppo entusiasta nei primi giri e ho commesso degli errori, perdendo diversi secondi. Dopo il cambio gomme ho resettato tutto e il passo era veramente ottimo. È stato un peccato entrare nella festa un po’ troppo tardi. Con qualche giro in più sarebbe stato più divertente per me. Abbiamo minimizzato i danni”.

Formula 1, prossimo appuntamento a Silverstone

Il Mondiale di Formula 1 proseguirà già la prossima settimana con il Gran Premio di Gran Bretagna, in programma a Silverstone.

Ordine d’arrivo GP Austria F1