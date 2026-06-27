F1, GP Austria: Russell in pole davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton

George Russell firma il miglior tempo nelle qualifiche di Spielberg e partirà davanti a tutti nel Gran Premio d’Austria. Secondo Charles Leclerc, terzo Lewis Hamilton. Antonelli quarto dopo la bandiera gialla nel finale.
George Russell si prende la pole position del Gran Premio d’Austria di Formula 1. Sul tracciato di Spielberg il pilota britannico della Mercedes chiude le qualifiche con il tempo di 1’06”113, beffando la Ferrari di Charles Leclerc per 236 millesimi.
Alle spalle del monegasco si piazza l’altra Rossa di Lewis Hamilton, terzo a 295 millesimi. Quarto tempo per Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale, rallentato nel tratto conclusivo dalla bandiera gialla provocata da Max Verstappen nell’ultimo settore.
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Russell davanti a tutti, Ferrari in seconda e terza posizione
Il giro di Russell vale la partenza al palo nel GP d’Austria. Il britannico della Mercedes riesce a precedere Leclerc nonostante la bandiera gialla nel finale, mentre Hamilton completa una top 3 aperta dalla Mercedes e completata dalle due Ferrari.
Antonelli resta quarto a 301 millesimi dal compagno di squadra. Dietro di lui scatterà Max Verstappen con la Red Bull, seguito dalle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.
Antonelli quarto, Verstappen in terza fila
La terza fila sarà composta da Verstappen e Norris, mentre Piastri partirà dalla quarta insieme a Isack Hadjar su Red Bull. Completano la top 10 Liam Lawson e Arvid Lindblad con le Racing Bulls.
La gara del Gran Premio d’Austria è in programma domani alle 15 sul circuito di Spielberg.
La griglia di partenza del GP d’Austria di F1
1ª fila
- George Russell (GBR) Mercedes 1’06”113 alla media di 235,560 km/h
- Charles Leclerc (MON) Ferrari 1’06”349
2ª fila
3. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari 1’06”408
4. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes 1’06”414
3ª fila
5. Max Verstappen (NED) Red Bull 1’06”475
6. Lando Norris (GBR) McLaren 1’06”502
4ª fila
7. Oscar Piastri (AUS) McLaren 1’06”511
8. Isack Hadjar (FRA) Red Bull 1’06”632
5ª fila
9. Liam Lawson (NZL) Racing Bulls 1’06”955
10. Arvid Lindblad (GBR) Racing Bulls 1’07”007
6ª fila
11. Pierre Gasly (FRA) Alpine 1’07”223
12. Gabriel Bortoleto (BRA) Audi 1’07”293
7ª fila
13. Oliver Bearman (GBR) Haas 1’07”523
14. Nico Hulkenberg (GER) Audi 1’07”611
8ª fila
15. Esteban Ocon (FRA) Haas 1’07”817
16. Franco Colapinto (ARG) Alpine 1’08”171
9ª fila
17. Carlos Sainz (ESP) Williams 1’08”252
18. Alexander Albon (THA) Williams 1’08”509
10ª fila
19. Sergio Perez (MEX) Cadillac 1’08”945
20. Valtteri Bottas (FIN) Cadillac 1’09”030
11ª fila
21. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 1’09”942
22. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1’10”363
Titolo SEO
F1 GP Austria, Russell in pole: Leclerc secondo, Hamilton terzo