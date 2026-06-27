F1, GP Austria: Russell in pole davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton

George Russell firma il miglior tempo nelle qualifiche di Spielberg e partirà davanti a tutti nel Gran Premio d’Austria. Secondo Charles Leclerc, terzo Lewis Hamilton. Antonelli quarto dopo la bandiera gialla nel finale.

George Russell si prende la pole position del Gran Premio d’Austria di Formula 1. Sul tracciato di Spielberg il pilota britannico della Mercedes chiude le qualifiche con il tempo di 1’06”113, beffando la Ferrari di Charles Leclerc per 236 millesimi.

Alle spalle del monegasco si piazza l’altra Rossa di Lewis Hamilton, terzo a 295 millesimi. Quarto tempo per Andrea Kimi Antonelli, leader del Mondiale, rallentato nel tratto conclusivo dalla bandiera gialla provocata da Max Verstappen nell’ultimo settore.

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Russell davanti a tutti, Ferrari in seconda e terza posizione

Il giro di Russell vale la partenza al palo nel GP d’Austria. Il britannico della Mercedes riesce a precedere Leclerc nonostante la bandiera gialla nel finale, mentre Hamilton completa una top 3 aperta dalla Mercedes e completata dalle due Ferrari.

Antonelli resta quarto a 301 millesimi dal compagno di squadra. Dietro di lui scatterà Max Verstappen con la Red Bull, seguito dalle due McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

Antonelli quarto, Verstappen in terza fila

La terza fila sarà composta da Verstappen e Norris, mentre Piastri partirà dalla quarta insieme a Isack Hadjar su Red Bull. Completano la top 10 Liam Lawson e Arvid Lindblad con le Racing Bulls.

La gara del Gran Premio d’Austria è in programma domani alle 15 sul circuito di Spielberg.

La griglia di partenza del GP d’Austria di F1

1ª fila

George Russell (GBR) Mercedes 1’06”113 alla media di 235,560 km/h Charles Leclerc (MON) Ferrari 1’06”349

2ª fila

3. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari 1’06”408

4. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes 1’06”414

3ª fila

5. Max Verstappen (NED) Red Bull 1’06”475

6. Lando Norris (GBR) McLaren 1’06”502

4ª fila

7. Oscar Piastri (AUS) McLaren 1’06”511

8. Isack Hadjar (FRA) Red Bull 1’06”632

5ª fila

9. Liam Lawson (NZL) Racing Bulls 1’06”955

10. Arvid Lindblad (GBR) Racing Bulls 1’07”007

6ª fila

11. Pierre Gasly (FRA) Alpine 1’07”223

12. Gabriel Bortoleto (BRA) Audi 1’07”293

7ª fila

13. Oliver Bearman (GBR) Haas 1’07”523

14. Nico Hulkenberg (GER) Audi 1’07”611

8ª fila

15. Esteban Ocon (FRA) Haas 1’07”817

16. Franco Colapinto (ARG) Alpine 1’08”171

9ª fila

17. Carlos Sainz (ESP) Williams 1’08”252

18. Alexander Albon (THA) Williams 1’08”509

10ª fila

19. Sergio Perez (MEX) Cadillac 1’08”945

20. Valtteri Bottas (FIN) Cadillac 1’09”030

11ª fila

21. Fernando Alonso (ESP) Aston Martin 1’09”942

22. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 1’10”363

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F1 GP Austria, Russell in pole: Leclerc secondo, Hamilton terzo