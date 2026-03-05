Speed skating, Serena Pergher dà forfait ai Mondiali sprint: cosa è successo

Serena Pergher dà forfait all’ultimo minuto ai Mondiali sprint: perché l’ha fatto e cosa è successo

La velocità non è per tutti. Ma le atlete azzurre hanno dimostrato di poter fare molto bene ai nello speed skating e la speranza è che ciò possa succedere anche ai Mondiali sprint 2026 di pattinaggio di velocità, che sono iniziati questa sera sulla pista Thialf di Heerenveen, nei Paesi Bassi.

E proprio nella serata di oggi, è scattato un caso relativo Serena Pergher. L’azzurra risultava regolarmente inserita nella lista di partenza dei 500 metri femminili, ma alla fine non ha partecipato alla competizione. E stasera dovevano disputarsi anche i 1000 metri.

Si è capito poco dopo che Pergher è stata stornata dalla lista di partenza proprio pochi minuti prima del via delle gare. Così il numero delle qualificate partenti è arrivato a 27.

Pergher salta i Mondiali sprint di questa sera: problema muscolare

L’abbiamo vista alle Olimpiadi e poteva fare bene anche stasera. Il motivo del forfait di Serena Pergher ai Mondiali Sport è un risentimento al flessore sinistro che l’ha bloccata in allenamento. Per questo, non è riuscita ad andare regolarmente in pista e non ha partecipato.

Insomma, un problema fisico ha subito svelato il mistero e ora l’Italia resta così con un iscritto per ciascuna specialità. Nel Mondiale sprint, ci sono in gara Maybritt Vigl per le donne e Daniele Di Stefano per gli uomini.

Per cercare di conquistare titolo allround tutti gli occhi saranno puntati su Francesca Lollobrigida tra le donne, dopo i successi olimpici, e su Riccardo Lorello per gli uomini.