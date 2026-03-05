Salto con gli sci, Prevc ha vinto la terza Coppa del Mondo di fila

Nika Prevc domina anche a Lahti e conquista con diversi turni d’anticipo la terza Coppa del Mondo consecutiva nel salto con gli sci

Nika Prevc domina ancora e conquista la Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di salto con gli sci. E stavolta arriva addirittura con sei giornate d’anticipo. La slovena ha confermato uno stato di forma eccezionale e ha trionfato anche oggi nella prima competizione individuale del weekend a Lahti.

E non c’è solo la vittoria straordinaria ma anche i record. Oggi è riuscita a eguagliare il primato assoluto di affermazioni individuali nella stessa stagione per quanto riguarda il salto speciale a quota 15. C’era riuscita la stessa Prevc nel 2024-2025, ma anche Sara Takanashi nel 2013-2014.

E non è ancora finita, dato che Prevc ora avrà ancora altre sei chance per migliorare ancora questo record. Ci sarebbe uno straordinario traguardo da ben venti vittorie da mettere in cantiere e per lei niente è impossibile. Con una straordinaria carriera ancora davanti.

La grande giornata di Prevc: terza Coppa del Mondo di fila

Oggi resterà nella storia come il grande giorno di Prevc, ma c’è anche un podio da completare e un’italiana tra le prime venti. Al secondo posto c’è la norvegese campionessa olimpica Anna Odine Stroem che conferma il suo ottimo momento.

Bene e al terzo posto la giapponese Nozomi Maruyama, ma comunque a 25.9 punti dalla vetta. Per quanto riguarda l’Italia, è arrivata a punti solo Annika Sieff con il 20esimo posto, mentre Martina Zanitzer ha chiuso al35esimo posto.