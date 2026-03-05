Eurolega, Milano vince col brivido contro Barcellona: finisce 87-84

Milano non sbaglia contro Barcellona e porta a casa una vittoria pesante in Eurolega, nonostante il tentativo di rimonta blaugrana: distacco solo di tre

È stata una grande notte di Eurolega a Milano, ricca di sorprese e con un finale che rischiava di essere davvero clamoroso. Ma andiamo con ordine. Dopo qualche sconfitta di troppo, i lombardi si sono presentati con due vittorie di distacco dal decimo e dal nono posto.

Ormai, c’era solo un risultato disponibile per sperare di andare avanti: la vittoria. Il Barcellona, però, non era affatto un avversario semplice, nonostante fosse reduce da un momento negativo con ben quattro ko nelle ultime cinque sfide.

Il primo quarto è partito subito bene per l’Olimpia che si è portata in vantaggio per 24-17 sui blaugrana. Ma una vittoria ampia si è trasformata in un rischio di beffa terribile.

Milano batte di tre il Barcellona in Eurolega: incubo rimonta

Il secondo e il terzo quarto sono stati magici per Milano, con un ottimo stato di forma per LeDay, Bolmaro e Nebo – a fine partita saranno autori di 16, 13 e 13 punti. Il parziale alla fine del secondo quarto è stato di 46-34, alla fine del terzo è salito in maniera netta a 78-51.

I 27 punti di distacco sembravano parecchi per chiudere i giochi, ma Milano ha vissuto un blackout terribile con il Barcellona che è andato a un passo dalla rimonta, rimontando addirittura 25 punti.

Alla fine, l’Olimpia ce l’ha fatto vincendo 87-84 e restando in gioco in Eurolega, vista la vittoria del Fenerbahce contro il Monaco.