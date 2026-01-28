F1: Antonelli domina il day-3 di test a Barcellona

La terza giornata dei test pre stagionali di Formula 1 a Barcellona ha mostrato una Mercedes in ottima forma, capace di imporre tempi e chilometraggio nel corso della sessione.

Con le prove a porte chiude per la maggior parte dei top team, il cronometro resta un dato indicativo e non ufficiale, ma il dominio delle Frecce d’Argento è stato evidente nello shakedown del mercoledì, sia in termini di prestazione che di affidabilità in pista.

I test che le varie scuderie stanno svolgendo in questi giorni servono primariamente per raccogliere dati sul comportamento delle nuove monoposto e delle Power Unit 2026, oltre che per valutare step di sviluppo prima dell’inizio ufficiale della stagione.

Antonelli scatenato: domina il day-3 di test

Alla fine della giornata il miglior tempo (non ufficiale) è andato al giovane Kimi Antonelli al volante della Mercedes W17, che ha girato in 1:17.382/1:17.362 nel pomeriggio, migliorando il riferimento segnato in mattinata dal suo compagno di scuderia, George Russel (1:17.580).

Questa doppietta del team di Brackley ha dimostrato no solo performance competitive sin sa subito, ma soprattutto una grande costanza, con Mercedes che ha accumulato oltre 180 giri titoli nell’arco della giornata con i suoi due piloti.

Alle spalle di Antonelli e Russel si è inserito il campionato del mondo Lando Norris, al debutto con la McLaren MCL40, ottenendo il terzo miglior crono, a circa un secondo dal giovane italiano classe 2006.

Gli altri piloti e le dinamiche di giornata

Oltre ai tre davanti, la classifica non ufficiale vede ancora un ottimo Franco Colapino (Alpine) in quarta posizione e Pierre Gasly subito dietro, mentre Oliver Bearman (Haas) e Arvid Lindblad (Racing Bills) completano al top 7. L’ottavo posto è per Nico Hulkenberg con la sua Audi.

La giornata è stata interrotta da alcune bandiere rosse e fermate tecniche, ma la solidità mostrata da Mercedes resta l’aspetto principale: ritmo, affidabilità e chilometraggio elevato costituiscono dei segnali più che positivi in vista dell’inizio della stagione per il team. Per gli altri, invece, il lavoro proseguirà nei prossimi giorni, con Ferrari, RedBull e Aston Martin pronte ad entrare in scena tra giovedì e venerdì.