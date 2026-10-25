Marcia, Campionati Italiani juniores: Di Fabio e Vidal dominano la mezza maratona

Campionati Italiani juniores: pronostici della vigilia rispettati a Grottammare, teatro dell’ultimo e atto stagionale per i giovani specialisti della marcia impegnati nel debutto sulla distanza olimpica.

Serena Di Fabio vince al debutto

Tra le donne domina Di Fabio. La marciatrice classe 2007 ha confermato il grande stato di forma conquistando il titolo italiano juniores femminile.

Sulle strade in provincia di Ascoli Piceno, Serena Di Fabio ha affrontato per la prima volta i 21,097 chilometri, la distanza olimpica di Los Angeles 2028, completando il percorso con enorme sicurezza.

La diciottenne delle Fiamme Azzurre, già oro sui 5000 metri ai Mondiali under 20 di Eugene, ha trionfato in 1h38:36. Si tratta di un crono che rappresenta la migliore prestazione mondiale stagionale di categoria. La ragazza abruzzese ha fatto gara a sé fin dai primissimi metri. Sul podio sono salite Beatrice Palmonari, seconda in 1h46:52, e Francesca Buselli, terza in 1h49:04.

Il dominio è evidente anche nella classifica generale del Campionato di società, dove la neo campionessa ha preceduto Elisa Marini (1h41:26) e Giulia Miconi (1h42:40). Un esordio netto e perfetto per l’ex atleta della Polisportiva Tethys Chieti, diventata ormai una certezza assoluta del settore giovanile.

Nicolò Vidal si prende la maglia tricolore

Nicolò Vidal vince tra gli uomini. Anche in ambito maschile il diciottenne brianzolo ha rispettato appieno il ruolo di grande favorito. Vidal, forte del bronzo iridato di categoria ottenuto in Oregon, ha dominato in solitudine la prova maschile bloccando il tempo finale a 1h28:14. Il talento tesserato per la Pbm Bovisio Masciago ha scavato un divario incolmabile con gli inseguitori, staccando nettamente Giuseppe Marchionno, secondo al traguardo in 1h36:49, e Gaetano Munafò, terzo in 1h38:51.

Nella graduatoria assoluta del Campionato di società, il vincitore juniores ha ottenuto il terzo riscontro cronometrico di giornata. Davanti sono arrivati soltanto il vincitore assoluto Emiliano Brigante, capace di scendere a 1h25:29 siglando il proprio record personale, e Omar Moretti, secondo in 1h27:25.

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La gara marchigiana ha sancito infine i risultati definitivi del Campionato di società. Tra i seniores maschili il successo è andato alle Fiamme Gialle con 340 punti, mentre l’Atletica Prato ha primeggiato a livello femminile con 315. Nel settore juniores, la Polisportiva Tethys Chieti ha vinto la classifica maschile con 415 punti e l’Amatori Atletica Acquaviva ha fatto sua quella femminile totalizzando 375 punti. Insomma, non c’è solo la Palmisano nella marcia azzurra.