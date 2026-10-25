Ginnastica artistica, Mondiali: Pease e Tang dominanti, il bilancio azzurro

L’ultima giornata dei Mondiali di Rotterdam fa calare il sipario sulla stagione di Ginnastica Artistica con l’Italia senza medaglie.

Esposito chiude al 5° posto alla trave, Nemour fa doppietta d’oro

La trave spegne subito le speranze azzurre. Manila Esposito finisce al 5° posto con 14.066, punita per un mancato collegamento e una sbavatura esecutiva. L’oro va all’algerina Kaylia Nemour, che vince con 14.566 sfoggiando un’esecuzione migliore della cinese Qingying Zhang, costretta ad accontentarsi dell’argento con lo stesso punteggio per un banale errore su un salto artistico. Terza la brasiliana Flavia Saraiva a quota 14.300. Brucia lo sbaglio della super favorita Qiyuan Qiu, che rischia di cadere e resta fuori dal podio.

Al corpo libero, senza italiane in gara, domina l’americana Claire Pease con 13.866, davanti a Reese Esponda e alla francese Maiana Prat.

L’altra doccia fredda arriva dalla sbarra. Yumin Abbadini sbaglia subito il salto Pegan e finisce all’8° posto con 12.600. Vince il taiwanese Chia-Hung Tang, che tira fuori un clamoroso 14.966 e mette in riga il giapponese Shinnosuke Oka e il russo Sergei Naidin, entrambi fermi a 14.800.

Zou spaziale alle parallele, Davtyan si prende il volteggio

Le parallele pari incoronano per la 5ª volta Jingyuan Zou. Il ginnasta cinese fa un esercizio pazzesco e i giudici lo premiano con 15.733. L’argento finisce al collo del croato Illia Kovtun con 14.900, seguito dal russo Daniel Marinov a 14.866.

Poco prima, al volteggio, l’armeno Artur Davtyan si era preso la medaglia d’oro con una media di 14.850. Il britannico Jake Jarman si ferma al 2° posto con 14.650, mentre il norvegese Sebastian Sponevik trova un bronzo storico con 14.366, ringraziando gli errori dei rivali in pedana.

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L’Italia chiude la trasferta alla AHOY Arena con il solo argento vinto ieri da Gabriele Targhetta al cavallo con maniglie. Le ragazze terminano il Mondiale senza medaglie al collo e con il 7° posto nella prova a squadre. Ora la ginnastica va in vacanza.

I campionati ripartono a febbraio con le gare di Serie A, mentre per i prossimi Mondiali bisognerà aspettare 12 mesi. Si andrà a Chengdu, in Cina, per cercare il pass olimpico.