Domenica di grandi ascolti per i motori su Sky: 1,6 milioni per la F1, record stagionale per la MotoGP

Il Gran Premio d’Austria di Formula 1 supera 1,6 milioni di spettatori medi in total audience su Sky, mentre la MotoGP in Olanda firma il miglior risultato stagionale. Bene anche TV8, digitale e social.

Domenica da grandi numeri per i motori nella Casa dello Sport di Sky. Il weekend di Formula 1 e MotoGP ha regalato ascolti importanti sia sui canali Sky sia nelle differite in chiaro su TV8, con risultati molto positivi anche sulle piattaforme digitali e social.

A trainare la giornata sono stati il Gran Premio d’Austria di Formula 1 e il Gran Premio d’Olanda di MotoGP, due appuntamenti che hanno confermato il forte interesse del pubblico per i motori.

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Formula 1, oltre 1,6 milioni per il GP d’Austria su Sky

La gara del Gran Premio d’Austria di Formula 1, trasmessa in diretta dalle 15 su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, ha registrato 1 milione 604 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 14,9% di share e 2 milioni 49 mila spettatori unici.

Molto positivo anche il dato della differita in chiaro su TV8, in onda alle 18.30, seguita da 1 milione 248 mila spettatori medi con il 10,7% di share.

Bene anche gli studi postgara, che hanno raccolto 472 mila spettatori medi in total audience, il 5% di share e oltre 1 milione 200 mila contatti unici.

MotoGP, miglior risultato stagionale su Sky e TV8

Numeri da record anche per la MotoGP, che con il Gran Premio d’Olanda ha firmato il miglior risultato stagionale sia su Sky sia nella differita in chiaro su TV8.

La gara, trasmessa in diretta dalle 14 su Sky Sport MotoGP e Sky Sport Uno, ha ottenuto oltre 837 mila spettatori medi complessivi in total audience, con il 7,1% di share e 1 milione 71 mila spettatori unici.

Ottima anche la performance della differita delle 16 su TV8, vista da 1 milione 110 mila spettatori medi, con il 10,5% di share.

Ottimi risultati anche sul digitale

La domenica dei motori ha prodotto numeri rilevanti anche sul fronte digitale. Per la Formula 1, il sito di Sky Sport ha registrato 438 mila utenti unici, 2,8 milioni di pagine viste e 481 mila video views.

Molto positivi anche i dati della MotoGP, con 253 mila utenti unici, 1,2 milioni di pagine viste e 300 mila video views.

Social, milioni di visualizzazioni per F1 e MotoGP

Forte anche la risposta sui canali social di Sky. La gara di Formula 1 ha generato 600 mila interazioni e 11 milioni di video views.

La MotoGP si è attestata su numeri altrettanto importanti, con 597 mila interazioni e 10 milioni di video views.

I dati di ascolto in total audience comprendono le visioni su big screen e Sky Go, mentre il dato sugli spettatori unici non include le visioni su Sky Go.