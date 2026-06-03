F1, via al Gran Premio di Monte Carlo: favoriti, programmazione e orari in tv

Il mondiale di Formula 1 sbarca in Europa per il Gran Premio di Monaco, l’appuntamento più glamour della stagione 2026. Sulle strade del Principato la Ferrari cerca il primo successo dell’anno, favorita dal tracciato cittadino.

Ferrari sogna la prima vittoria del 2026: le novità tecniche e le ambizioni della rossa

Ferrari favorita? Il motore non sarà un problema. La Scuderia di Maranello sembrerebbe essere la vettura da battere su un circuito dove il motore conta meno e la SF-26 può brillare senza pagare dazio nei rettilinei.

Oltre alle caratteristiche della macchina, che in questi primi appuntamenti ha dimostrato di avere forse la migliore aerodinamica, c’è anche lo spauracchio Charles Leclerc.

Il padrone di casa, sempre fenomenale ma sfortunato tra le stradine di Monaco, ha però vinto nel 2024, mentre nel 2025 si è imposto Lando Norris.

L’edizione 2026 rappresenta un’incognita per tutti i piloti, compreso Andrea Kimi Antonelli, dato il debutto delle nuove monoposto.

Rispetto al 2025 cade l’obbligo delle 2 soste in gara, che lo scorso anno ha favorito le tattiche speculative di Racing Bulls e Williams. La FIA ha vietato l’aerodinamica attiva, ritenuta poco sicura per un tracciato simile. L’overtake mode è invece previsto da prima della Antony Noghes con detection point all’uscita della seconda variante delle Piscine. Dunque, difficile anche quest’anno vedere sorpassi.

Le power unit subiscono una strozzatura dell’energia erogata dalla batteria oltre i 200 km/h per evitare velocità eccessive in curva, invertendo la gestione energetica vista nelle gare precedenti.

Gli orari del weekend e la programmazione

Il fine settimana comincia oggi, ma entra nel vivo venerdì 5 giugno con le prove libere di F1 alle 13:30 e alle 17:00. Sabato 6 giugno i piloti affrontano la terza sessione di libere alle 12:30 e le decisive qualifiche alle 16:00.

La gara scatta domenica 7 giugno alle 15:00. L’intero evento è trasmesso in diretta integrale su Sky Sport F1 e Now.

Le differite in chiaro su TV8 vanno in onda sabato alle 19:00 per le qualifiche e domenica alle 18:30 per la gara.

In pista corrono anche Formula 2 e Formula 3, che iniziano giovedì 4 giugno con le prove libere.