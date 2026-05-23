F1: Russell vince la Sprint in Canada, Antonelli infuriato con il compagno

George Russell conquista la gara Sprint del Gran Premio del Canada di Formula Uno, resistendo agli attacchi di Kimi Antonelli chiudendo davanti alla McLaren di Lando Norris.

Duello in casa Mercedes: Russell duro sul compagno, sorpasso decisivo di Norris

George Russell sfrutta alla perfezione la pole position sul circuito di Montreal e si impone nella quinta manche corta della stagione. Ruota a ruota con Antonelli che finisce due volte nell’erba dopo il corpo al corpo.

Allo spegnimento dei semafori, entrambe le Mercedes trovano un ottimo spunto, complice le novità portate in macchine che hanno risolto i problemi al via. Il pilota inglese difende con successo la prima posizione e respinge con decisione gli attacchi del compagno di squadra Kimi Antonelli. Il pilota italiano è più veloce, e si vede, ma non riesce a trovare il varco nonostante un intenso sesto giro, culminato con due sportellate.

La lotta serrata tra le due monoposto angotedesche favorisce l’inserimento di Lando Norris. Il campione del mondo in carica su McLaren approfitta della situazione per infilare Antonelli, attuale leader del mondiale, e conquistare la seconda piazza.

Da quel momento, Russell gestisce la corsa in totale controllo fino alla bandiera a scacchi. Norris blinda il posto d’onore sfruttando l’Overtake Mode, mentre Antonelli prova a fare il possibile ma deve accontentarsi della terza posizione, viste le difficoltà di sorpasso in Canada. Il pilota italiano paga un paio di manovre aggressive che non portano il risultato sperato, ma evita lo zero in classifica e vede Russell avvicinarsi a diciotto lunghezze nel mondiale.

Ferrari arranca, Red Bull lontana

Alle spalle del terzetto di testa si registrano distacchi importanti per il resto del gruppo. Oscar Piastri chiude al quarto posto a bordo della sua McLaren. L’australiano recupera nel finale la posizione persa al via su Lewis Hamilton e taglia il traguardo a quasi dieci secondi dal vincitore visto il passo di Ferrari.

Subito dietro di lui si piazzano le due Ferrari. Charles Leclerc termina in quinta posizione, precedendo di mezzo secondo il compagno di scuderia Hamilton, sesto. Il pilota inglese nel tentativo di difesa da Piastri, perde anche la posizione contro il compagno.

Peggio la Red Bull di Max Verstappen che non entra mai nel vivo della competizione. Il pilota olandese conclude la corsa in settima piazza con quasi sedici secondi di ritardo, confermando una prestazione totalmente anonima e fuori dalla lotta per il vertice.

L’ultimo punto utile per il campionato se lo aggiudica Arvid Lindblad, ottavo con la Racing Bulls a quasi trenta secondi dalla vetta.

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