F1: Leclerc penalizzato a Spa, basterebbe chiedere scusa

A volte basterebbe chiedere scusa. Sbagliano i piloti, sbagliano gli ingegneri, sbagliano i meccanici e qualche volta sbaglia anche la FIA. Quello che è successo ieri a Leclerc condizionerà la gara.

Ferrari: Leclerc penalizzato da una bandiera gialla, cosa è successo

Charles Leclerc non partirà oggi dalla 3a posizione a Spa, forse la migliore sul tracciato della Ardenne, per colpa di un commissario che ha sventolato una bandiera gialla nell’ultimo settore in modo errato.

Il marshall non ha esposto la bandiera gialla nella corsia box, come prevedeva il regolamento, ma l’ha sventolata in faccia a Leclerc in qualifica, costringendolo a rallentare. Un clamoroso errore che ha condizionato l’ultimo settore nell’ultimo giro del monegasco.

Il weekend del monegasco era del resto cominciato nel segno della sfortuna fin dalle prove. I tecnici avevano registrato un deficit di velocità anomalo. Il difetto è peggiorato nella terza sessione, obbligando la squadra a intervenire in fretta.

Queste le parole di Leclerc dopo la qualifica: «Per l’ultima curva sono arrabbiato. Al briefing hanno detto che lì ci sarebbe stata una bandiera gialla per la pit entry, ma mi è sembrata dal lato della pista e ho lasciato il gas». Se avesse mantenuto il gas spalancato, il numero 16 della Ferrari avrebbe probabilmente battuto Russell, insidiando anche Norris (poi panlizzato) e Verstappen (aiutato da una super scia).

Dunque, con un passo teorico da 2a posizione alle spalle del poleman Antonelli, il sabato belga di Maranello è finito con Charles Leclerc al 5 posto e Lewis Hamilton al 6o. Le due monoposto hanno accusato poco più di mezzo decimo in Q3, ma almeno beneficeranno della penalità di Norris per scalare la griglia. Sfortuna, errori, ma soprattutto qualcosa che non ha funzionato anche per la FIA. Un errore umano che la federazione però non si è assunto, a volte basterebbe solo questo.

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Dubbi di Hamilton e le parole di Vasseur

Non è andata meglio ad Hamilton. Il pilota inglese, a muro in Fp3, ha costretto i tecnici ad una lunga corsa contro il tempo per sistemare la monoposto. L’inglese è sembrato perdere però il feeling con la monoposto.

Lo stesso Hamilton ha ammesso dopo la qualifica di aver avvertito un comportamento diverso dell’auto, sottolineando la superiorità Mercedes nel terzo settore.

Queste invece le parole di Frederic Vasseur analizza i fatti con lucidità e difende Leclerc sull’episodio della chicane. «Difficile dire quanto abbia penalizzato Charles, ma ha dovuto alzare il piede e ha perso almeno 1 posizione», ha dichiarato il TP francese.

Nonostante le difficoltà, il responsabile del muretto guarda all’appuntamento di oggi con grande fiducia. Il ritmo sulla lunga distanza appare solido e l’arretramento di 10 posizioni di Norris darà una mani. Insomma, seppur nella sfortuna, è una Ferrari ancora una volta pimpante e dentro la partita: «L’importante è che abbiamo recuperato terreno, di solito la domenica siamo più competitivi».