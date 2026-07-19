Canottaggio, Campionati Italiani Beach Sprint: Ficarra e Zerboni tricolori nel singolo

Assegnati i titoli italiani: successi anche per Marina Militare nel doppio misto, Fiamme Gialle nel doppio maschile, Club Sportivo Urania nel doppio femminile e CC Saturnia nel quattro di coppia mix.

Giovanni Ficarra e Maria Elena Zerboni sono tra i grandi protagonisti dei Campionati Italiani di Beach Sprint. Il portacolori della Peloro Rowing ha conquistato il titolo nel singolo maschile, mentre l’atleta del CC Saturnia si è imposta nel singolo femminile.

Festa tricolore anche per il doppio misto della Marina Militare, il doppio maschile delle Fiamme Gialle, il doppio femminile del Club Sportivo Urania e il quattro di coppia mix del CC Saturnia.

Beach Sprint, Ficarra ancora campione italiano

Giovanni Ficarra scrive un’altra pagina importante nella storia del singolo maschile di Beach Sprint.

L’atleta della Peloro Rowing ha conquistato un nuovo titolo italiano superando in finale Leonardo Tedoldi delle Fiamme Gialle.

Il podio è stato completato da Antonio Vicino della Marina Militare, che nella finale per il bronzo ha avuto la meglio su Gabriele Loconsole dell’Aeronautica Militare.

Per Ficarra si tratta di un successo di grande valore, arrivato in una stagione complicata da problemi fisici. Un ritorno da protagonista assoluto in una specialità nella quale si conferma atleta di altissimo livello.

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Zerboni tricolore nel singolo femminile

Nel singolo femminile il titolo italiano è andato a Maria Elena Zerboni del CC Saturnia.

La vogatrice allenata da coach Spartaco Barbo ha coronato una grande prova, crescendo gara dopo gara fino al successo in finale contro Ilaria Bavazzano del Club Sportivo Urania.

Medaglia di bronzo per Federica Cesarini delle Fiamme Oro, che ha superato Serena Lo Bue del CN Paradiso nella finale per il terzo posto.

Marina Militare prima nel doppio misto Senior

Nel doppio misto Senior festeggia la Marina Militare.

Linda De Filippis e Antonio Vicino hanno conquistato il titolo italiano superando in finale il CC Barion, rappresentato da Chiara Tamborrino e Luigi Dolce.

Il bronzo è andato al CC Napoli con Luca Vitobello e Silvia Tripi.

Doppio femminile al Club Sportivo Urania

Nel doppio femminile il titolo è stato conquistato dal Club Sportivo Urania.

Carlotta Savona e Ilaria Bavazzano hanno avuto la meglio sulle Fiamme Rosse di Arianna Noseda e Paola Piazzolla.

Sul podio anche la Canottieri Santo Stefano al Mare con Alice e Arianna Ramella.

Fiamme Gialle campioni nel doppio maschile

Il doppio maschile ha premiato le Fiamme Gialle.

Leonardo Tedoldi e Federico Ceccarino hanno vinto la finale contro l’Aeronautica Militare di Daniele e Gabriele Loconsole.

Terzo posto per lo Sport Club Renese con Federico Mugnani e Jody Felli.

Quattro di coppia mix, titolo al CC Saturnia

Nel quattro di coppia mix successo per il CC Saturnia.

La formazione composta da Evan Benvenuto, Gustavo Ferrio, Maria Elena Zerboni e Maja Antoni, con timoniere Francesco Pianella, ha conquistato il titolo italiano davanti a Peloro Rowing e CC Barion.

Secondo posto per Peloro Rowing con Domenico Sorrenti, Andrea Sciavicco Fasano, Sabrina Batdorf, Ornella Longo e il timoniere Giorgio Bernava.

Terzo il CC Barion con Luigi Dolce, Claudio Straziota, Gabriella Biscardi, Eva Gatto e il timoniere Pasquale Bellomo.