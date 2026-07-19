Giro Valle d’Aosta, Bravo trionfa e Gal vince l’ultima tappa: rivivi le emozioni su Sportface TV

La Valtournenche-Breuil Cervinia chiude la 62ª edizione: successo di tappa per l’olandese Ryan Gal, classifica generale al brasiliano Henrique Ribeiro Bravo. La quarta frazione, come le altre, è stata trasmessa su Sportface TV, primo evento live della piattaforma con la Federazione Ciclistica Italiana e anticipazione del prossimo canale dedicato al ciclismo.

Il 62° Giro Ciclistico della Valle d’Aosta-Mont Blanc si chiude con il successo finale di Henrique Ribeiro Bravo e con la vittoria di Ryan Gal nell’ultima tappa, la Valtournenche-Breuil Cervinia.

Una giornata conclusiva dura, intensa e spettacolare, che ha premiato l’olandese della Metec-Solarwatt per quanto riguarda la frazione e il brasiliano della Soudal Quick-Step Devo Team nella classifica generale.

Tutte le emozioni dell’ultima tappa, così come quelle delle precedenti frazioni, possono essere rivissute su Sportface TV. Il Giro della Valle d’Aosta ha rappresentato il primo evento live di Sportface TV in collaborazione con la Federazione Ciclistica Italiana e anticipa il prossimo canale dedicato interamente al ciclismo sulla piattaforma OTT Sportface TV.

Giro Valle d’Aosta, Gal vince a Breuil Cervinia

Ryan Gal si è imposto sul traguardo di Breuil Cervinia al termine della quarta e ultima tappa del Giro della Valle d’Aosta, con partenza da Valtournenche.

Il corridore olandese, classe 2005, ha vinto per distacco dopo una frazione molto selettiva, confermando quanto di buono aveva già mostrato nei giorni precedenti.

Alle sue spalle ha chiuso il britannico Huw Buck Jones della Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme, staccato di 51 secondi.

Terzo posto per il belga Niels Driesen della Lotto-Groupe Wanty, che ha regolato il gruppetto dei big a 58 secondi dalla testa.

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Bravo difende la maglia e conquista il Giro

La classifica generale finale è di Henrique Ribeiro Bravo.

Il brasiliano della Soudal Quick-Step Devo Team ha chiuso sesto nella tappa conclusiva, riuscendo a difendersi dagli attacchi dell’ecuadoriano Mateo Ramirez della UAE Team Emirates Gen Z, quarto al traguardo e secondo nella generale.

Bravo ha conquistato il 62° Giro della Valle d’Aosta con 26 secondi di vantaggio su Ramirez e 1’04” sul tedesco Max Bock della Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies.

Per il brasiliano si tratta di un successo di grande valore, arrivato al termine di quattro giorni impegnativi e di un finale in cui ha dovuto gestire la pressione dei principali rivali.

Il duello con Ramirez sull’ultima salita

La corsa si è accesa sulla lunga salita verso Breuil Cervinia.

Gal, già molto attivo nel corso della settimana, ha trovato il momento giusto per scattare e fare il vuoto. A circa dieci chilometri dal traguardo si è mosso anche Mateo Ramirez, secondo in classifica generale, nel tentativo di mettere in difficoltà Bravo.

La risposta del leader è stata immediata. Bravo ha seguito il rivale, limitando i danni e difendendo il margine accumulato nelle tappe precedenti.

Il successo di Gal è arrivato così al termine di un’azione solitaria, mentre alle sue spalle i big hanno proseguito la battaglia per la classifica.

Cattani e Bosio nella top ten finale

La corsa si chiude con due italiani nelle prime dieci posizioni della classifica generale.

Alessandro Cattani del Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone è ottavo e risulta il migliore degli italiani.

Nono posto finale per Tommaso Bosio della General Store-Essegibi-F.lli Curia, in un bilancio positivo anche per la formazione veneta, che piazza Kevin Biehl al quinto posto della generale.

Nel giorno conclusivo Cattani ha chiuso quinto al traguardo, nel gruppetto arrivato a 58 secondi da Gal, davanti anche al vincitore finale Bravo.

Sportface TV, il Giro Valle d’Aosta da rivivere sulla piattaforma OTT

La quarta tappa del Giro della Valle d’Aosta, come tutte le altre frazioni della corsa, è stata trasmessa su Sportface TV.

Un appuntamento importante per la piattaforma OTT, perché il Giro della Valle d’Aosta è stato il primo evento live di Sportface TV realizzato con la Federazione Ciclistica Italiana.

Una collaborazione che anticipa il prossimo canale dedicato interamente al ciclismo sulla piattaforma Sportface TV, pensato per offrire agli appassionati nuove dirette, contenuti e appuntamenti legati al mondo delle due ruote.

Le emozioni della corsa possono essere rivissute su Sportface TV collegandosi a tv.sportface.it oppure tramite l’app gratuita della piattaforma.

Ordine d’arrivo dell’ultima tappa

1. Ryan Gal, Metec-Solarwatt p/b Mantel

2. Huw Buck Jones, Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme, a 51”

3. Niels Driesen, Lotto-Groupe Wanty, a 58”

4. Mateo Ramirez, UAE Team Emirates Gen Z, a 58”

5. Alessandro Cattani, Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone, a 58”

6. Henrique Bravo, Soudal Quick-Step Devo Team, a 58”

7. Max Bock, Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies, a 1’00”

8. Kevin Biehl, General Store-Essegibi-F.lli Curia, a 1’00”

9. Anatol Friedl, Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies, a 1’32”

10. Ugo Fabries, UAE Team Emirates Gen Z, a 1’32”

Classifica generale finale

1. Henrique Bravo, Soudal Quick-Step Devo Team, 11h19’03”

2. Mateo Ramirez, UAE Team Emirates Gen Z, a 26”

3. Max Bock, Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies, a 1’04”

4. Niels Driesen, Lotto-Groupe Wanty, a 2’41”

5. Kevin Biehl, General Store-Essegibi-F.lli Curia, a 3’18”

6. Gustave Blanc, Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies, a 4’56”

7. Kasper Borremans, Bahrain Victorious Development Team, a 5’05”

8. Alessandro Cattani, Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone, a 7’05”

9. Tommaso Bosio, General Store-Essegibi-F.lli Curia, a 7’46”

10. Gauthier Servranckx, Soudal Quick-Step Devo Team, a 8’29”